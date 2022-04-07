Türkiye
SON DAKİKA| Çin Dışişleri: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti derhal iptal edilmeli
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220407/arnavutkoyde-kanadi-kirilan-leylegin-goc-yolculugu-yarim-kaldi-1055377608.html
Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı
Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı
Arnavutköy'de göç yolculuğunda kanadı kırılan leyleği benzinlik çalışanı Görkem İpsalalı kurtardı. Leyleği fark eden İpsalalı, leyleği tedavi edilmesi için... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T10:28+0300
2022-04-07T10:28+0300
yaşam
leylek
göç
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055377583_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_f7dfcbcd2c145dc75c782f8dfbc828bb.jpg
Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek, İstanbul'da, Arnavutköy'de otoyol kenarına indi. Yaralı leyleği gören Görkem İpsalalı, veterineri aradı. İpsalalı, ekipler gelinceye kadar leyleğin çevresinde bekledi.Kanadı kırık olduğu için uçamayan leylek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu otoyoldan alınarak, tedavisi yapılmak üzere götürüldü. Yaralı leyleği fark eden Görkem İpsalalı, "Ben benzin istasyonunda çalışıyorum. Sabah geldim bu leyleğin yaralı olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştım, çok yaklaştırmadı. Ekmek vermeye çalıştım ama acısından dolayı sanırım yemek istemedi. Kanadı kırılmıştı, ben de ekiplere haber verdim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220319/yuzlerce-leylek-konyaya-mecburi-inis-yapti-1054883680.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055377583_86:0:650:423_1920x0_80_0_0_e1af1c9d0928f3b3bf890d67a81883fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
leylek, göç, türkiye

Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı

10:28 07.04.2022
© DHAArnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı
Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Arnavutköy'de göç yolculuğunda kanadı kırılan leyleği benzinlik çalışanı Görkem İpsalalı kurtardı. Leyleği fark eden İpsalalı, leyleği tedavi edilmesi için veterinere teslim etti.
Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek, İstanbul'da, Arnavutköy'de otoyol kenarına indi. Yaralı leyleği gören Görkem İpsalalı, veterineri aradı. İpsalalı, ekipler gelinceye kadar leyleğin çevresinde bekledi.
Kanadı kırık olduğu için uçamayan leylek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu otoyoldan alınarak, tedavisi yapılmak üzere götürüldü.

Yaralı leyleği fark eden Görkem İpsalalı, "Ben benzin istasyonunda çalışıyorum. Sabah geldim bu leyleğin yaralı olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştım, çok yaklaştırmadı. Ekmek vermeye çalıştım ama acısından dolayı sanırım yemek istemedi. Kanadı kırılmıştı, ben de ekiplere haber verdim" dedi.
Konya’da aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle göç yolundaki leylekler, kent merkezinde bir araziye kondu. Yüzlerce leylek belediye ekipleri tarafından balıkla beslendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
YAŞAM
Yüzlerce leylek Konya'ya mecburi iniş yaptı
19 Mart, 22:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала