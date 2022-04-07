https://tr.sputniknews.com/20220407/arnavutkoyde-kanadi-kirilan-leylegin-goc-yolculugu-yarim-kaldi-1055377608.html
Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı
Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı
Arnavutköy'de göç yolculuğunda kanadı kırılan leyleği benzinlik çalışanı Görkem İpsalalı kurtardı. Leyleği fark eden İpsalalı, leyleği tedavi edilmesi için... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T10:28+0300
2022-04-07T10:28+0300
2022-04-07T10:28+0300
yaşam
leylek
göç
türkiye
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Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek, İstanbul'da, Arnavutköy'de otoyol kenarına indi. Yaralı leyleği gören Görkem İpsalalı, veterineri aradı. İpsalalı, ekipler gelinceye kadar leyleğin çevresinde bekledi.Kanadı kırık olduğu için uçamayan leylek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu otoyoldan alınarak, tedavisi yapılmak üzere götürüldü. Yaralı leyleği fark eden Görkem İpsalalı, "Ben benzin istasyonunda çalışıyorum. Sabah geldim bu leyleğin yaralı olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştım, çok yaklaştırmadı. Ekmek vermeye çalıştım ama acısından dolayı sanırım yemek istemedi. Kanadı kırılmıştı, ben de ekiplere haber verdim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220319/yuzlerce-leylek-konyaya-mecburi-inis-yapti-1054883680.html
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leylek, göç, türkiye
Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı
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Arnavutköy'de göç yolculuğunda kanadı kırılan leyleği benzinlik çalışanı Görkem İpsalalı kurtardı. Leyleği fark eden İpsalalı, leyleği tedavi edilmesi için veterinere teslim etti.
Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek, İstanbul'da, Arnavutköy'de otoyol kenarına indi. Yaralı leyleği gören Görkem İpsalalı, veterineri aradı. İpsalalı, ekipler gelinceye kadar leyleğin çevresinde bekledi.
Kanadı kırık olduğu için uçamayan leylek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu otoyoldan alınarak, tedavisi yapılmak üzere götürüldü.
Yaralı leyleği fark eden Görkem İpsalalı, "Ben benzin istasyonunda çalışıyorum. Sabah geldim bu leyleğin yaralı olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştım, çok yaklaştırmadı. Ekmek vermeye çalıştım ama acısından dolayı sanırım yemek istemedi. Kanadı kırılmıştı, ben de ekiplere haber verdim" dedi.