https://tr.sputniknews.com/20220407/avrupa-parlamentosundan-ukraynali-multecileri-agirlayan-ab-ulkelerine-34-milyar-euro-yardim-karari-1055397504.html
Avrupa Parlamentosu'ndan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3.4 milyar euro yardım kararı
Avrupa Parlamentosu'ndan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3.4 milyar euro yardım kararı
Avrupa Parlamentosu (AP), Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 3,4 milyar euro yardım yapmayı öngören kararı onayladı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T22:13+0300
2022-04-07T22:13+0300
2022-04-07T22:13+0300
ukrayna krizi
avrupa parlamentosu (ap)
ab
ukrayna
ukrayna krizi
mülteci
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Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, Ukrayna krizi nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB üyesi ülkelere 3.4 milyar euro yardımı öngören karar 1 "hayır" oyuna karşı 549 "evet" oyuyla kabul edildi, 8 milletvekili ise çekimser kaldı.Kararda, 3.4 milyar euronun React-EU fonundan sağlanacağı belirtildi.Ukrayna'ya komşu AB ülkeleri Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ve nüfuslarının yüzde 1'inden fazla mülteci kabul eden Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Estonya'ya gecikmeden ve herhangi bir fatura ibrazı olmadan fonun yüzde 45'inin gönderileceği kaydedildi.
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avrupa parlamentosu (ap), ab, ukrayna, ukrayna krizi, mülteci
Avrupa Parlamentosu'ndan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3.4 milyar euro yardım kararı
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Avrupa Parlamentosu (AP), Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 3,4 milyar euro yardım yapmayı öngören kararı onayladı.
Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, Ukrayna krizi nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB üyesi ülkelere 3.4 milyar euro yardımı öngören karar 1 "hayır" oyuna karşı 549 "evet" oyuyla kabul edildi, 8 milletvekili ise çekimser kaldı.
Kararda, 3.4 milyar euronun React-EU fonundan sağlanacağı belirtildi.
Ukrayna'ya komşu AB ülkeleri Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ve nüfuslarının yüzde 1'inden fazla mülteci kabul eden Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Estonya'ya gecikmeden ve herhangi bir fatura ibrazı olmadan fonun yüzde 45'inin gönderileceği kaydedildi.