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AYM'den Dilek Dündar kararı
AYM'den Dilek Dündar kararı
Anayasa Mahkemesi, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportuna el konulmasının 'hak ihlali' olduğuna ve Dündar'a 22 bin lira manevi tazminat ödenmesine... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T15:09+0300
2022-04-07T15:09+0300
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesini hak ihlali saydı.Almanya'da bulunan Can Dündar, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle ''casusluk" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.Dilek Dündar, eşinin yanına gitmek üzere 3 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti.Ancak Can Dündar'ın firari olduğu gerekçesiyle pasaportuna el konuldu.Anayasa Mahkemesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve soruşturma bulunmayan Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesini özel hayata ve aile hayatına saygı hakkına ihlal saydı.Yerel mahkemeden hak ihlalinin giderilmesini isteyen Yüksek Mahkeme, Dilek Dündar'a 22 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
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aym, dilek dündar

AYM'den Dilek Dündar kararı

15:09 07.04.2022
© Fotoğraf : DHACan Dündar'ın eşi Dilek Dündar silahlı saldırı girişiminde bulunan kişinin yakından tutarak kaçmasını engellemeye çalıştı.
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar silahlı saldırı girişiminde bulunan kişinin yakından tutarak kaçmasını engellemeye çalıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Fotoğraf : DHA
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Anayasa Mahkemesi, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportuna el konulmasının 'hak ihlali' olduğuna ve Dündar'a 22 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesini hak ihlali saydı.
Almanya'da bulunan Can Dündar, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle ''casusluk" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.
Dilek Dündar, eşinin yanına gitmek üzere 3 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti.

Ancak Can Dündar'ın firari olduğu gerekçesiyle pasaportuna el konuldu.

Anayasa Mahkemesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve soruşturma bulunmayan Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesini özel hayata ve aile hayatına saygı hakkına ihlal saydı.

Yerel mahkemeden hak ihlalinin giderilmesini isteyen Yüksek Mahkeme, Dilek Dündar'a 22 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
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