https://tr.sputniknews.com/20220407/aymden-dilek-dundar-karari-1055387848.html

AYM'den Dilek Dündar kararı

AYM'den Dilek Dündar kararı

Anayasa Mahkemesi, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportuna el konulmasının 'hak ihlali' olduğuna ve Dündar'a 22 bin lira manevi tazminat ödenmesine... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T15:09+0300

2022-04-07T15:09+0300

2022-04-07T15:09+0300

türkiye

aym

dilek dündar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102259/99/1022599971_0:6:1025:582_1920x0_80_0_0_41b8839794ac281741c28ec2ac5f743a.jpg

Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesini hak ihlali saydı.Almanya'da bulunan Can Dündar, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle ''casusluk" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.Dilek Dündar, eşinin yanına gitmek üzere 3 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti.Ancak Can Dündar'ın firari olduğu gerekçesiyle pasaportuna el konuldu.Anayasa Mahkemesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve soruşturma bulunmayan Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesini özel hayata ve aile hayatına saygı hakkına ihlal saydı.Yerel mahkemeden hak ihlalinin giderilmesini isteyen Yüksek Mahkeme, Dilek Dündar'a 22 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aym, dilek dündar