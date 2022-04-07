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Bahçeli: Millet İttifakı Macaristan'a bakıp ders almalıdır
Bahçeli: Millet İttifakı Macaristan'a bakıp ders almalıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'teki grup toplantısında "Millet İttifakı Macaristan'a bakıp ders almalıdır" diye sordu. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, tbmm

Bahçeli: Millet İttifakı Macaristan'a bakıp ders almalıdır

10:50 07.04.2022 (güncellendi: 11:11 07.04.2022)
© AA / Evrim AydınDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA / Evrim Aydın
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'teki grup toplantısında "Millet İttifakı Macaristan'a bakıp ders almalıdır" diye sordu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ahlaken iflas etmiş anketçilerin MHP'nin hakkını teslim etmeleri eşyanın tabiatına aykırıdır. Kokuşmuş araştırma şirketleri, siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz, Kandil'de mi geziyorsunuz?
Lejyoner anketçilere ve siyasi işbirlikçilerine diyorum ki, bizim ölümüz bile sizin topunuzu yerler yeksan etmeye yeter. 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz olmayacak.
Bu vatanı kimsenin oyunlarına teslim edemeyiz.
Dikkatli olmazsak propaganda düzenekleri mazlumu cani, caniyi de mazlum ilan edebilir. Buça'da sivil katliamın yapılıp yapılmadığına ilişkin görüş bildirmemiz güçtür. Sivil ve masum insanların katlini hiçbir şey haklı gösteremez. Kesin yargıya varmak peşin hükümlülüktür. Rusya Ukrayna müzakerelerinin kesilmesini isteyenler var. Türkiye'nin kolaylaştırıcı hamlelerinden rahatsız olan bozguncular var.
Rusya Ukrayna arası krizin artmasını isteyen ülkelerin demokrasi iddiaları defoludur.
Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesi mutlak beklentimizdir.
AB'nin Rum tezlerine yenik düştüğü açıktır.
Türkiye'nin tutumu olmadan Avrupa güvene ulaşamaz.
Millet İttifakı Macaristan'a bakıp ders almalıdır. Dış desteğin işe yaramadığı, Macaristan örneği ile anlaşılmıştır.
Bugünkü şartlarda enflasyon artmış olabilir ama bunların hepsi geçicidir. Sabırla tarihi yolculuğuma devamdan başka seçeneğimiz yoktur.
Benzerine az rastlanır zamanlardan geçiyoruz. Türkiye ekonomisi ile ilgili 'Bittik tükendik' masalları anlatmak sorumlu bir tavrın alameti değildir.
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