https://tr.sputniknews.com/20220407/bakan-cavusoglu-hala-30-civarinda-vatandasimizin-ve-refakatcilerinin-ukraynada-oldugunu-biliyoruz-1055390271.html

Bakan Çavuşoğlu: Hala 30 bin vatandaşımızın ve refakatçilerinin Ukrayna'da olduğunu biliyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Hala 30 bin vatandaşımızın ve refakatçilerinin Ukrayna'da olduğunu biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da 30 bin civarında Türk vatandaşı ve refakatçilerinin kaldığını belirterek, " Maripol'den deniz yoluyla tahliyeler... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T16:23+0300

2022-04-07T16:23+0300

2022-04-07T16:23+0300

ukrayna krizi

mevlüt çavuşoğlu

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054958304_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_127fd743b5a92ef4a578604c382dcf72.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti:"NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na 39 ülke katıldı. Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır sergilerken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki adımlarımız hakkında bilgi verdik. Yabancı ülkeler bize teşekkürlerini dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da bize arabuluculuk rolümüz için teşekkür etti. Buça'da yaşanan olaylar müzakere sürecini gölgeledi. Türkiye olarak Buça'dan gelen görüntüleri kabul edilemez buluyoruz. Önümüzdeki süreçte liderler düzeyindeki üçlü bir toplantıyı yapmak için mutabık kaldık. Bugünlerde konuşulan en önemli diğer konulardan biri ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olarak kabul edilmesi. Bu konu hakkındaki fikirlerimizi dile getirdik. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile de görüştük. İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. İngiltere ile askeri ve savunma malzemeleri ile enerji alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. En son görüşmemimizi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile gerçekleştirdik. Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez. İnsanlık dışı bu görüntüler kabul edilemez. Maripol'den deniz yoluyla tahliyeler konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki ülkeye de bu konunun iyi bir şekilde denetlenmesini söyledik. Ama hala 30 civarında vatandaşımızın ve refakatçilerinin Ukrayna'da olduğunu biliyoruz. Tabi müzakere sürecini de ele aldık. Kendisi de en çok müzakereler konusunda Türkiye'ye güvendiğini ve belli bir mesafenin kat edildiğini söyledi."

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevlüt çavuşoğlu, ukrayna