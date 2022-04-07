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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/bakan-cavusoglu-hala-30-civarinda-vatandasimizin-ve-refakatcilerinin-ukraynada-oldugunu-biliyoruz-1055390271.html
Bakan Çavuşoğlu: Hala 30 bin vatandaşımızın ve refakatçilerinin Ukrayna'da olduğunu biliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Hala 30 bin vatandaşımızın ve refakatçilerinin Ukrayna'da olduğunu biliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da 30 bin civarında Türk vatandaşı ve refakatçilerinin kaldığını belirterek, " Maripol'den deniz yoluyla tahliyeler... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T16:23+0300
2022-04-07T16:23+0300
ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti:"NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na 39 ülke katıldı. Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır sergilerken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki adımlarımız hakkında bilgi verdik. Yabancı ülkeler bize teşekkürlerini dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da bize arabuluculuk rolümüz için teşekkür etti. Buça'da yaşanan olaylar müzakere sürecini gölgeledi. Türkiye olarak Buça'dan gelen görüntüleri kabul edilemez buluyoruz. Önümüzdeki süreçte liderler düzeyindeki üçlü bir toplantıyı yapmak için mutabık kaldık. Bugünlerde konuşulan en önemli diğer konulardan biri ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olarak kabul edilmesi. Bu konu hakkındaki fikirlerimizi dile getirdik. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile de görüştük. İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. İngiltere ile askeri ve savunma malzemeleri ile enerji alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. En son görüşmemimizi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile gerçekleştirdik. Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez. İnsanlık dışı bu görüntüler kabul edilemez. Maripol'den deniz yoluyla tahliyeler konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki ülkeye de bu konunun iyi bir şekilde denetlenmesini söyledik. Ama hala 30 civarında vatandaşımızın ve refakatçilerinin Ukrayna'da olduğunu biliyoruz. Tabi müzakere sürecini de ele aldık. Kendisi de en çok müzakereler konusunda Türkiye'ye güvendiğini ve belli bir mesafenin kat edildiğini söyledi."
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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna

Bakan Çavuşoğlu: Hala 30 bin vatandaşımızın ve refakatçilerinin Ukrayna'da olduğunu biliyoruz

16:23 07.04.2022
© AAİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da 30 bin civarında Türk vatandaşı ve refakatçilerinin kaldığını belirterek, " Maripol'den deniz yoluyla tahliyeler konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki ülkeye de bu konunun iyi bir şekilde denetlenmesini söyledik" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti:
"NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na 39 ülke katıldı. Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır sergilerken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki adımlarımız hakkında bilgi verdik.
Yabancı ülkeler bize teşekkürlerini dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da bize arabuluculuk rolümüz için teşekkür etti. Buça'da yaşanan olaylar müzakere sürecini gölgeledi. Türkiye olarak Buça'dan gelen görüntüleri kabul edilemez buluyoruz. Önümüzdeki süreçte liderler düzeyindeki üçlü bir toplantıyı yapmak için mutabık kaldık.
Bugünlerde konuşulan en önemli diğer konulardan biri ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olarak kabul edilmesi. Bu konu hakkındaki fikirlerimizi dile getirdik. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile de görüştük. İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.
Bundan memnuniyet duyuyoruz. İngiltere ile askeri ve savunma malzemeleri ile enerji alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. En son görüşmemimizi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile gerçekleştirdik. Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez.
İnsanlık dışı bu görüntüler kabul edilemez. Maripol'den deniz yoluyla tahliyeler konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki ülkeye de bu konunun iyi bir şekilde denetlenmesini söyledik. Ama hala 30 civarında vatandaşımızın ve refakatçilerinin Ukrayna'da olduğunu biliyoruz. Tabi müzakere sürecini de ele aldık. Kendisi de en çok müzakereler konusunda Türkiye'ye güvendiğini ve belli bir mesafenin kat edildiğini söyledi."
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