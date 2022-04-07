https://tr.sputniknews.com/20220407/bakan-kurum-atik-toplayicilar-icin-gerekli-duzenlemeleri-uygulamaya-geciriyoruz-1055398783.html

Bakan Kurum: Atık toplayıcıları için düzenlemeler yapıyoruz, çok yakında uygulamaya geçiriyoruz

Bakan Kurum: Atık toplayıcıları için düzenlemeler yapıyoruz, çok yakında uygulamaya geçiriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin daha iyi... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T23:23+0300

2022-04-07T23:23+0300

2022-04-07T23:23+0300

politika

murat kurum

kağıt toplayıcıları

atık

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk-İş Konfederasyonu tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde sokak atık toplayıcıları ile bir araya geldi. Programda konuşan Kurum, Bakanlık olarak sokak atık toplayıcılarının daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirtti. Bugün yeryüzündeki en büyük afetin, insanlığın en büyük ayıbının israf olduğunu belirten Bakan Kurum, kendilerinin tabiata zarar vermenin kınandığı bir medeniyetin evlatları olduğunu söyleyerek, şunları ifade etti:'Bu birliğe gölge düşürmek isteyenler var'Sıfır Atık Hareketi'nin hem kısa zamandaki başarısı hem de koyduğu hedeflerle BM tarafından sürekli ödüllendirilen küresel bir çevre hareketine dönüştüğünün altını çizen Bakan Kurum, bu başarının önce Emine Erdoğan'ın, sonra da atık toplayıcılarının olduğunu söyledi. Sokak atık toplayıcılarının attığı her adım, döktüğü her damla terin Türkiye'ye daha temiz bir çevre, daha korunmuş bir doğa ve gelecek olarak geri döndüğünü vurgulayan Bakan Kurum, şunları söyledi:'Atık toplayıcıları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz, çok yakında uygulamaya geçiriyoruz'“Hem Cumhurbaşkanımız hem saygıdeğer hanımefendi hem biz hem de aziz milletimiz; emekçi atık toplayıcı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar gözetmektedir” diyen Bakan Kurum, Bakanlık olarak sokak atık toplayıcıları için düzenleme yapıldığını ve çok yakında uygulamaya konulacağını söyledi.Kurum şunları kaydetti:

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murat kurum, kağıt toplayıcıları, atık