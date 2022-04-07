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Bakan Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü ile görüştü
Bakan Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Spindelegger ile görüştü. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
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politika
süleyman soylu
göç
afganistan
suriye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüştü. İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, ICMPD Genel Direktörü Spindelegger ile Suriye ve Afganistan krizi, düzensiz göçle mücadele ile göç alanında birlikte yürütülen proje ve iş birliği faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
afganistan
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süleyman soylu, göç, afganistan, suriye

Bakan Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü ile görüştü

01:29 07.04.2022
© Twitter/ T.C İçişleri BakanlığıSüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Twitter/ T.C İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Spindelegger ile görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, ICMPD Genel Direktörü Spindelegger ile Suriye ve Afganistan krizi, düzensiz göçle mücadele ile göç alanında birlikte yürütülen proje ve iş birliği faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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