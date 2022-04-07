https://tr.sputniknews.com/20220407/bakan-soylu-uluslararasi-goc-politikalari-gelistirme-merkezi-genel-direktoru-ile-gorustu-1055373069.html

Bakan Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü ile görüştü

Bakan Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Spindelegger ile görüştü. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T01:29+0300

2022-04-07T01:29+0300

2022-04-07T01:29+0300

politika

süleyman soylu

göç

afganistan

suriye

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüştü. İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, ICMPD Genel Direktörü Spindelegger ile Suriye ve Afganistan krizi, düzensiz göçle mücadele ile göç alanında birlikte yürütülen proje ve iş birliği faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

afganistan

suriye

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süleyman soylu, göç, afganistan, suriye