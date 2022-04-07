Bakan Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü ile görüştü
© Twitter/ T.C İçişleri BakanlığıSüleyman Soylu
© Twitter/ T.C İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Spindelegger ile görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüştü.
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, ICMPD Genel Direktörü Spindelegger ile Suriye ve Afganistan krizi, düzensiz göçle mücadele ile göç alanında birlikte yürütülen proje ve iş birliği faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, ICMPD Genel Direktörü Spindelegger ile Suriye ve Afganistan krizi, düzensiz göçle mücadele ile göç alanında birlikte yürütülen proje ve iş birliği faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bakanımız Sn.@suleymansoylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Sn.Michael Spindelegger ile— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 6, 2022
▪️Suriye ve Afganistan krizi
▪️Düzensiz göçle mücadele
▪️Göç alanında birlikte yürütülen proje ve iş birliği faaliyetleri konularında bir araya geldi pic.twitter.com/6ovvhLtgmh