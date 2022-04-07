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Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin kişi istihdam edildi
Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin kişi istihdam edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı'yla ilgili, "18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
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Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin kişi istihdam edildi

15:57 07.04.2022 (güncellendi: 15:58 07.04.2022)
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı'yla ilgili, "18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi" açıklamasında bulundu.
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