Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin kişi istihdam edildi

© AA Mustafa Varank © AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı'yla ilgili, "18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi" açıklamasında bulundu.