https://tr.sputniknews.com/20220407/bakan-varank-18-bin-isletmeye-1-milyar-650-milyon-lira-odeme-yapildi-32-bin-kisi-istihdam-edildi-1055389080.html
Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin kişi istihdam edildi
Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin kişi istihdam edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı'yla ilgili, "18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T15:57+0300
2022-04-07T15:57+0300
2022-04-07T15:58+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055043842_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_931a083dfd7c324be121cfa88f2ebdb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055043842_96:0:744:486_1920x0_80_0_0_8d44bc5a11b6462c889e392560448b9f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mustafa varank
Bakan Varank: 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin kişi istihdam edildi
15:57 07.04.2022 (güncellendi: 15:58 07.04.2022) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı'yla ilgili, "18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi" açıklamasında bulundu.