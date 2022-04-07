https://tr.sputniknews.com/20220407/bidenin-tayvana-3-posta-silah-satisina-cinden-protesto-notasi-saglam-ve-guclu-yanit-verecegiz-1055381766.html

Biden'ın Tayvan'a 3. posta silah satışına Çin'den protesto notası: Sağlam ve güçlü önlem alacağız

Biden'ın Tayvan'a 3. posta silah satışına Çin'den protesto notası: Sağlam ve güçlü önlem alacağız

ABD Başkanı Joe Biden'ın koltuğa oturduğu Ocak 2021'den beri Tayvan'a üçüncü silah satışını onaylamasına Pekin'den sert tepki geldi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T12:28+0300

2022-04-07T12:28+0300

2022-04-07T12:44+0300

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çin dışişleri bakanlığı

zhao lijian

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ABD ile Çin arasındaki baş gerilim meselesi olan Tayvan'a bu kez daha önce satılan Patriot füze savunma sistemini desteklemek için 95 milyon değerinde eğitim ve ekipman verilecek. Satışla ilgili ABD Kongresini bilgilendiren ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma Güvenlik İşbirliği Kurumu (DSCA), bu satışın 'Tayvan'ın füze yoğunluğunun sürdürülebilirliğine ve hava operasyonlarına hazır olmasını sağlamaya yardımcı olacağı, böylelikle Tayvan'ın bölgesel tehditlere karşı caydırıcılığını artıracağı ve savunmasını güçlendireceğini' söyledi. Kararı memnuniyetle karşılayan Tayvan Dışişleri Bakanlığı'ndan "Çin'in süregiden askeri genişlemesi ve provokasyonuna karşı Tayvan'ın kendini savunmaya yönelik güçlü kararlılığını tam manasıyla göstermesi gerek. Hükümetimiz savunmamızı ve asimetrik muharebe kabiliyetlerimizi güçlendirmeye devam edecek" açıklaması geldi. Tayvan Savunma Bakanlığı, anlaşmanın 1 ay içinde yürürlüğe girmesini beklediklerini belirtti.Çin'in bütün uyarılarına rağmen, Biden yönetimi Tayvan'a ilkin Ağustos 2021'de 40 adet Paladin M109A6 (155 mm'lik kundağı motorlu obüs) dahil 750 milyon dolarlık, ardından Şubat 2022'de 100 milyon dolarlık silah sattı. Çin'e karşı stratejik savaş yürüten selefi Donald Trump da Tayvan'a insansız hava araçlarından füze sistemlerine ve yeni nesil savaş uçaklarına uzanan devasa silah satışları yaptı. Pekin'in 'tek Çin politikası' kapsamındaki Tayvan, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'daki özel askeri operasyonu Çin'in örnek alacağı gerekçesiyle diken üstünde. Buna "Kıyaslanamaz, benzer bir durum değil, zira Tayvan, Çin'in parçası" karşılığını veren Pekin, yeni silah satışına da tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'nin eylemlerinin 'Çin'in egemenliği, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına ciddi zarar verdiği, Çin-ABD ilişkileri ile Tayvan Boğazı çevresinde barış ve istikrara ağır darbe indirdiğini' söyledi. Washington'ın ABD ile Çin arasında 1972'den itibaren imzalanan üç bildirinin 1982 tarihli sonuncusunda Tayvan'a askeri desteği ve silah satışını sona erdirme sözüne uymadığına dikkat çeken Zhao, ABD-Çin anlaşmalarına uyulması çağrısı yaparak "Çin, egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını kararlı bir şekilde korumak için sağlam ve güçlü önlemler alacak” dedi.Çin Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının sözcüleri, konuyla ilgili ABD'ye sözlü uyarıda bulunulduğunu ve protesto notası verildiğini belirtti. Pekin'in Taipei ile ilişkilerini koordine eden Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Taipei'de iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'ni 'bağımsızlık peşinde koşmak ve kendi siyasi çıkarlarını kollamak için dış güçlerle işbirliği yaptığı' için kınadı.

https://tr.sputniknews.com/20220407/cin-disisleri-abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosinin-tayvan-ziyareti-derhal-iptal-edilmeli-1055378038.html

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abd, çin, tayvan, rusya, ukrayna, patriot, silah satışı, çin dışişleri bakanlığı, zhao lijian