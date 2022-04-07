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https://tr.sputniknews.com/20220407/boluda-ulasima-zam-tam-bilet-5-liradan-7-liraya-ogrenci-3-lira-75-kurustan-5-liraya-yukseldi-1055395520.html
Bolu’da ulaşıma zam: Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi
Bolu’da ulaşıma zam: Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi
Bolu'da özel halk otobüsleri ücretlerine zam yapıldı. Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci bileti ise 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bolu
tanju özcan
ulaşım
zam
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Bolu Belediyesi'nin nisan ayı ikinci oturumunda toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması konusu görüşüldü.Tanju Özcan başkanlığında toplanan belediye meclisi, yapılacak zamları oy çokluğu ile kabul etti. Kabul edilen yeni tarifeye göre öğrenci bileti ise 3 lira 75 kuruştan 5 liraya, tam bilet ise 5 liradan 7 liraya yükseltildi.
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bolu, tanju özcan, ulaşım, zam

Bolu’da ulaşıma zam: Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi

20:21 07.04.2022
© İHATanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© İHA
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Bolu'da özel halk otobüsleri ücretlerine zam yapıldı. Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci bileti ise 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi.
Bolu Belediyesi'nin nisan ayı ikinci oturumunda toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması konusu görüşüldü.

Tanju Özcan başkanlığında toplanan belediye meclisi, yapılacak zamları oy çokluğu ile kabul etti. Kabul edilen yeni tarifeye göre öğrenci bileti ise 3 lira 75 kuruştan 5 liraya, tam bilet ise 5 liradan 7 liraya yükseltildi.

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