https://tr.sputniknews.com/20220407/boluda-ulasima-zam-tam-bilet-5-liradan-7-liraya-ogrenci-3-lira-75-kurustan-5-liraya-yukseldi-1055395520.html

Bolu’da ulaşıma zam: Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi

Bolu’da ulaşıma zam: Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi

Bolu'da özel halk otobüsleri ücretlerine zam yapıldı. Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci bileti ise 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T20:21+0300

2022-04-07T20:21+0300

2022-04-07T20:21+0300

türkiye

bolu

tanju özcan

ulaşım

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053396433_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e2b93f6441bb765f360704a8a58badb9.jpg

Bolu Belediyesi'nin nisan ayı ikinci oturumunda toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması konusu görüşüldü.Tanju Özcan başkanlığında toplanan belediye meclisi, yapılacak zamları oy çokluğu ile kabul etti. Kabul edilen yeni tarifeye göre öğrenci bileti ise 3 lira 75 kuruştan 5 liraya, tam bilet ise 5 liradan 7 liraya yükseltildi.

türkiye

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolu, tanju özcan, ulaşım, zam