https://tr.sputniknews.com/20220407/boluda-ulasima-zam-tam-bilet-5-liradan-7-liraya-ogrenci-3-lira-75-kurustan-5-liraya-yukseldi-1055395520.html
Bolu’da ulaşıma zam: Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi
Bolu’da ulaşıma zam: Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi
Bolu'da özel halk otobüsleri ücretlerine zam yapıldı. Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci bileti ise 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T20:21+0300
2022-04-07T20:21+0300
2022-04-07T20:21+0300
türkiye
bolu
tanju özcan
ulaşım
zam
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Bolu Belediyesi'nin nisan ayı ikinci oturumunda toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması konusu görüşüldü.Tanju Özcan başkanlığında toplanan belediye meclisi, yapılacak zamları oy çokluğu ile kabul etti. Kabul edilen yeni tarifeye göre öğrenci bileti ise 3 lira 75 kuruştan 5 liraya, tam bilet ise 5 liradan 7 liraya yükseltildi.
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bolu, tanju özcan, ulaşım, zam
Bolu’da ulaşıma zam: Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi
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Bolu'da özel halk otobüsleri ücretlerine zam yapıldı. Tam bilet 5 liradan 7 liraya, öğrenci bileti ise 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseldi.
Bolu Belediyesi'nin nisan ayı ikinci oturumunda toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması konusu görüşüldü.
Tanju Özcan başkanlığında toplanan belediye meclisi, yapılacak zamları oy çokluğu ile kabul etti. Kabul edilen yeni tarifeye göre öğrenci bileti ise 3 lira 75 kuruştan 5 liraya, tam bilet ise 5 liradan 7 liraya yükseltildi.