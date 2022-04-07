CANLI | Biden: Yaptırımların bir yılı Rus ekonomisini 15 yıl geriye götürecek

'ABD'nin NYT haberine kayıtsızlığı, Washington'un önyargısını gösteriyor'

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, "Rusya'nın ABD Büyükelçisi: New York Times'ın Rus mahkumların öldürüldüğü videonun doğrulanmasıyla ilgili haberine karşı ABD makamlarının kayıtsız kalması, Washington'un önyargısını gösteriyor" dedi.

New York Times gazetesi, Ukrayna ordusu tarafından yakalanan Rus askerlerinin korkunç bir şekilde katledildiğini gösteren videonun gerçek olduğunu açıklamıştı.

❗️New York Times confirms authenticity of video showing Ukrainian military's massacre of Russian soldiers



According to NYT, the footage was made on March 30 during the withdrawal of Russian troops from Kiev. pic.twitter.com/6yDFshqiBP — RT (@RT_com) April 6, 2022

Görüntülerin Rusya ordusunun Ukrayna başkenti Kiev'den çekilmesi sırasında kaydedildiği belirtildi.



Ukrayna ordusu tarafından yakalanan Rus askerlerinin korkunç bir şekilde katledildiğini gösteren video internette viral olmuştu.

Görüntülerde, kan birikintileri içinde yatan cesetler (içlerinden en az biri elleri bağlı halde) olduğu görülüyor. Videonun başlangıcında ise yaralılardan biri hareket ediyor ve bir Ukraynalı asker yaralıyı vurarak öldürüyor.

Videodaki askerlerin "Ukrayna'ya Zafer" (Ukraynalı radikal milliyetçiler ve 2. Dünya Savaşı'nda neo-Naziler tarafından sıklıkla kullanılan slogan) ve askeri aracı işaret ederek bir 'ganimet' yakaladıklarını söylediği duyuluyor. Söz konusu askeri aracın yan tarafında Moskova tarafından özel operasyonda kullanılan "V" harfi bulunuyor.