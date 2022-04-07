CANLI | Biden: Yaptırımların bir yılı Rus ekonomisini 15 yıl geriye götürecek

Ukrayna'daki operasyona dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Batı'nın Rusya'ya yaptırımları ve AB ülkelerinde Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları sürüyor. Biden, Rusya’ya uyguladıkları yaptırımların bir yılının Rus ekonomisini 15 yıl geriye götüreceğini iddia etti. Pentagon ise Ukrayna’ya 100 kamikaze İHA gönderdiklerini duyurdu.
06:52 07.04.2022
Rusya Federasyonu'nun BM Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki (UNHRC) çalışmasının askıya alınmasının örgütün kendisi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
06:31 07.04.2022
'ABD'nin NYT haberine kayıtsızlığı, Washington'un önyargısını gösteriyor'
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, "Rusya'nın ABD Büyükelçisi: New York Times'ın Rus mahkumların öldürüldüğü videonun doğrulanmasıyla ilgili haberine karşı ABD makamlarının kayıtsız kalması, Washington'un önyargısını gösteriyor" dedi.
New York Times gazetesi, Ukrayna ordusu tarafından yakalanan Rus askerlerinin korkunç bir şekilde katledildiğini gösteren videonun gerçek olduğunu açıklamıştı.
Görüntülerin Rusya ordusunun Ukrayna başkenti Kiev'den çekilmesi sırasında kaydedildiği belirtildi.
Ukrayna ordusu tarafından yakalanan Rus askerlerinin korkunç bir şekilde katledildiğini gösteren video internette viral olmuştu.
Ukrayna ordusu tarafından yakalanan Rus askerlerinin korkunç bir şekilde katledildiğini gösteren video internette viral olmuştu.
Görüntülerde, kan birikintileri içinde yatan cesetler (içlerinden en az biri elleri bağlı halde) olduğu görülüyor. Videonun başlangıcında ise yaralılardan biri hareket ediyor ve bir Ukraynalı asker yaralıyı vurarak öldürüyor.
Videodaki askerlerin "Ukrayna'ya Zafer" (Ukraynalı radikal milliyetçiler ve 2. Dünya Savaşı'nda neo-Naziler tarafından sıklıkla kullanılan slogan) ve askeri aracı işaret ederek bir 'ganimet' yakaladıklarını söylediği duyuluyor. Söz konusu askeri aracın yan tarafında Moskova tarafından özel operasyonda kullanılan "V" harfi bulunuyor.
06:28 07.04.2022
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'a Ukrayna ile borç verme anlaşmaları imzalama yetkisi veren iki taraflı bir yasayı onayladı.
06:27 07.04.2022
NYT: NATO ülkeleri Rusya'yla ilişkiler konusunda anlaşamıyor
New York Times haberine göre, NATO ülkeleri arasında 'Rusya ile ilişkiler' konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor.
Habere göre, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri, Moskova ile diyaloğu kesmek istiyor.
06:24 07.04.2022
Polonya, Rusya ile diyalog sürdürmek istemiyor
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, diğer Avrupa ülkelerinin aksine, Rusya ile diyalog sürdürmenin bir anlamı olmadığını söyledi.
06:23 07.04.2022
'İngiltere Rus bankalara yaptırım için G7 ile birlikte çalışıyor'
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus bankalarına yönelik yeni kısıtlamalar konusunda G7 ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını söyledi.
İngiltere, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a yönelik, varlıklarının dondurulmasını öngören yeni yaptırımlar getirmişti.
06:20 07.04.2022
Biden: Yaptırımların bir yılı Rus ekonomisini 15 yıl geriye götürecek
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya uyguladıkları yaptırımların bir yılının, Rus ekonomisini 15 yıl geriye götüreceğini iddia etti.
Sendikaların temsilcilerine konuşan Biden, “Yaptırımlarımız, bir yıl içinde, Rus ekonomisinin son 15 yıldaki başarılarını sıfıra indirme yeteneğinde” ifadesini kullandı.
Pentagon: Ukrayna’ya 100 kamikaze İHA gönderdik
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’ya 100 adet Switchblade kamikaze insansız hava aracı (İHA) gönderdiklerini ve Ukraynalı askerleri bu araçları kullanmaya yönelik eğitmeye başladıklarını belirtti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Stoklarımızdan, 100 adet Switchblade insansız hava aracını artık gönderdik” ifadesini kullandı.
Uçan mühimmat olarak bilinen bu tip İHA’ların artık Ukrayna’da bulunduğunu ya da yolda olduğunu dile getiren Pentagon Sözcüsü, ABD’li uzmanların, geçen sonbahardan itibaren ABD’de profesyonel eğitim geçen bir grup Ukraynalı meslektaşa bu araçları kullanmayı öğretmeye başladığını söyledi.
ABD’den Rus Sberbank ve Alfabank banklarına yaptırım
Beyaz Saray, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rus Sberbank ve Alfabank bankalarına yönelik tam engelleyici yaptırımların uygulanacağını duyurdu.
Beyaz Saray yetkilisi, “daha önce 1.4 trilyon dolarlık varlıklara sahip” Rus bankacılık sektörünün üçte ikisini tamamen engellediklerini söyledi.
ABD ayrıca Rus ekonomisine yatırımlara da yasak getirdi.
ABD’den 18 vatandaş ve onlarca şirkete yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yaptırım listesine 18 vatandaş ve Sberbank ve Alfabank bankalarıyla bağlantılı olanlar dahil onlarca şirketi dahil etti.
Yaptırım listesine alınan kişiler arasında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer isimler yer alıyor.
Yeni yaptırımlar ayrıca 5 Rus mahkemesini de kapsıyor.
Kremlin: Diplomatların sınır dışı edilmesi Batı ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açabilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Pekov, Fransız televizyonu LCI’ye demecinde Rus diplomatların sınır dışı edilmesi uygulamasının devam etmesinin Batı ülkeleriyle diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açabileceğini söyledi.
‘Rusya’nın Fransa ve diğer ülkelerle diplomatik ilişkileri koparma ihtimalinin olup olmadığı’ sorusunu Peskov, “Evet, diplomatlarımızı sınır dışı etme uygulaması devam ederse, her gün bu tür düşmanca eylemlerle karşı karşıya kaldığımız için böyle bir potansiyel risk var. Diplomatların sınır dışı edilmesi diplomatik ilişkiler penceresini kapatan bir karardır” şeklinde yanıtladı.
Peskov ayrıca, özellikle mevcut koşullarda diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.