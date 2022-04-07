CANLI| FSB: Sınırı sığınmacı gibi geçmeye çalışan Ukraynalı, Numan Çelebicihan Taburu mensubu çıktı

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair detaylar Sputnik'in canlı anlatımında.
Donetsk güçleri Mariupol’ün merkezindeki önemli çatışmaların bittiğini açıklarken Rusya- Ukrayna görüşmeleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu ve bu taslakta kabul edilemez maddeler olduğunu, yine de görüşmelere devam edeceklerini açıkladı.
17:54 07.04.2022
17:43 07.04.2022
Ukraynalı asker, sivillere ateş açma emri aldıklarını anlattı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı asker Vyaçeslav Omerçenko, Ukrayna ordu komutanlığının askerlere Volonovaha şehrindeki sivilleri hedef almayı emrettiğini belirtti.
Omerçenko, Rus medyasına açıklamasında, “Bize net bir şekilde sivillere ateş açmamız emredildi. Bunu sadece anlaşmalı askerlere söylüyorlardı. Onlar ise çok sayıdaydı. Seferber edilenlere emir verilmedi. Ateş açanlar da oldu, açmayanlar da, insana bağlıydı” ifadesini kullandı.
Ukraynalı askerlere, altyapıyı yok etme ve binalara mayın yerleştirme emri verildiğini söyleyen esir, “Sonra kendi mayından şarapnelle yaralandım. 40 dakika sonra beni yerli bir sakinin evine götürdüler, o bana baktı. 9 Mart’tan sonra da esir düştüm” dedi.
17:38 07.04.2022
Spotify, 11 Nisan’da Rusya’dan tamamen çıkacak
Spotify, 11 Nisan’da Rusya’dan tamamen çekileceğini duyurdu. Spotify yetkilileri, Rusya’daki üyelerinin, hesaplarını Rusya dışında kullanabileceklerini ya da hesaplarını tamamen silebileceklerini belirtti.
Spotify, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatmasından bir süre sonra Rusya’daki ofisini kapatma kararı almıştı.
17:35 07.04.2022
Rusya: Azov’un iki komutanı Rus esirleri öldürmeye çalıştı
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov grubunun iki komutanının, esir alınan en az 8 Rus askeri öldürmeye çalıştığını belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Harkov Bölgesi’nde, Azov aşırı milliyetçi taburunun iki komutanı Veliçko S. O. ve Nemiçev K. V., en az 8 Rus askere, ateşli silah dahil farklı araçlarla çok sayıda cismani zarar vererek öldürmeye teşebbüs etti. Veliçko ve Nemiçev’e yönelik, Rusya Ceza Kanunu’nun 317. maddesinin (askeri personelin hayatına tecavüz) öngördüğü suçu işlemekten gıyaben zanlı olarak işlemler başlatıldı. Bu kişilerin bulunması ve gözaltına alınması için tedbirler alınıyor” ifadesine yer verildi.
17:32 07.04.2022
ABD Rusya ile siber güvenlik iletişim kanalını kapattı
Rusya Güvenlik Konseyi, ABD'nin Rusya ile siber güvenlik ile ilgili konuların görüşüldüğü iletişim kanalını kapattığını bildirdi.
Rossiyskaya Gazeta’da yer alan habere göre Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Oleg Hramov, ABD'nin Rusya ile siber güvenlik konularının görüşüldüğü iletişim kanalını tek taraflı olarak kapattığını belirtti.
Rus yetkili, ancak şimdi Beyaz Saray’ın, Rusya Güvenlik Konseyi'ni siber tehditlere karşı korunma konusundaki müzakere sürecinden çekildiği ve iletişim kanalını kapattığı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.
Rossiyskaya Gazeta’da yer alan habere göre Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Oleg Hramov, ABD'nin Rusya ile siber güvenlik konularının görüşüldüğü iletişim kanalını tek taraflı olarak kapattığını belirtti.
Rus yetkili, ancak şimdi Beyaz Saray’ın, Rusya Güvenlik Konseyi'ni siber tehditlere karşı korunma konusundaki müzakere sürecinden çekildiği ve iletişim kanalını kapattığı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.
17:02 07.04.2022
Ukrayna: Rusya’ya, kabul edilemez maddeler içeren bir anlaşma taslağı sunmadık
Ukrayna’nın Rusya ile gerçekleştirdiği barış görüşmelerindeki baş müzakerecisi Mihail Podolyak, ülkesinin Rusya’ya, İstanbul’daki görüşmelerde üstünde anlaşılan maddelerden farklı ifadeler içeren yeni bir teklif ilettiğini reddetti.
Podolyak’ın Reuters’a yaptığı bu açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Ukrayna’nın Rusya’ya ilettiği yeni barış anlaşması taslağından, bazı kilit ifadelerin çıkarıldığını açıklamasını izledi.
Lavrov, Ukrayna’nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Kırım için geçerli olmayacağı ve Ukrayna’nın yabancı birliklerin katılımı ile tatbikat düzenlemeden Rusya’nın da onayını alacağı gibi şerhlerin taslaktan çıkarıldığını söylemiş, bunun kabul edilemez olduğunu belirtmişti.
17:02 07.04.2022
FSB: Sınırı sığınmacı olarak geçmeye çalışan Ukraynalı, Numan Çelebicihan Taburu mensubu çıktı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya sınırını sığınmacı olarak geçmeye çalışan bir Ukrayna vatandaşının yasadışı silahlı oluşum ‘Numan Çelebicihan Taburunun’ faaliyetlerine karıştığının tespit edildiğini bildirdi. FSB’nin konuya ilişkin açıklamasında, “Gözaltına alınan kişinin yasadışı silahlı oluşumun mensubu olduğu, tabura maddi kaynak, giysi ve yiyecek sağladığı belirlendi” ifadelerine yer verildi.