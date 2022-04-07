https://tr.sputniknews.com/20220407/cemal-kasikci-davasi-suudi-arabistana-devredildi-1055377288.html

Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi

Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T10:18+0300

2022-04-07T10:18+0300

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cemal kaşıkçı

türkiye

suudi arabistan

dava

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetti.Adalet Bakanlığı, 1 Nisan'da davanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini uygun gördüğünü bildirmişti. Görüş yazısında, "Kovuşturma kapsamında yargılanan sanıklar hakkında iade talebinde bulunulmasına rağmen, mezkur talebe Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt verilmiş olması nedeniyle 6706 sayılı Kanun'un 24. maddesinde yer alan şartların mevcut olduğu değerlendirilmekte olup, bu itibarla kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri Bakanlığımızca da uygun görülmüştür" denilmişti.

türkiye

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cemal kaşıkçı, suudi arabistan, dava