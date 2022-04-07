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Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T10:18+0300
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cemal kaşıkçı
türkiye
suudi arabistan
dava
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetti.Adalet Bakanlığı, 1 Nisan'da davanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini uygun gördüğünü bildirmişti. Görüş yazısında, "Kovuşturma kapsamında yargılanan sanıklar hakkında iade talebinde bulunulmasına rağmen, mezkur talebe Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt verilmiş olması nedeniyle 6706 sayılı Kanun'un 24. maddesinde yer alan şartların mevcut olduğu değerlendirilmekte olup, bu itibarla kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri Bakanlığımızca da uygun görülmüştür" denilmişti.
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cemal kaşıkçı, suudi arabistan, dava

Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi

10:18 07.04.2022 (güncellendi: 10:23 07.04.2022)
© REUTERS / Sarah SilbigerCemal Kaşıkçı
Cemal Kaşıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
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Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetti.
Adalet Bakanlığı, 1 Nisan'da davanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini uygun gördüğünü bildirmişti.
Görüş yazısında, "Kovuşturma kapsamında yargılanan sanıklar hakkında iade talebinde bulunulmasına rağmen, mezkur talebe Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt verilmiş olması nedeniyle 6706 sayılı Kanun'un 24. maddesinde yer alan şartların mevcut olduğu değerlendirilmekte olup, bu itibarla kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri Bakanlığımızca da uygun görülmüştür" denilmişti.
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