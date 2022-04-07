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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıkladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıkladı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T22:23+0300
2022-04-07T22:23+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
et ve süt kurumu (esk)
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Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış"
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kemal kılıçdaroğlu, et ve süt kurumu (esk)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıkladı

22:23 07.04.2022
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış"
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