https://tr.sputniknews.com/20220407/chp-lideri-kemal-kilicdaroglu-et-ve-sut-kurumuna-gidecegini-acikladi-1055397660.html

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıkladı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T22:23+0300

2022-04-07T22:23+0300

2022-04-07T22:23+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

et ve süt kurumu (esk)

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Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış"

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kemal kılıçdaroğlu, et ve süt kurumu (esk)