https://tr.sputniknews.com/20220407/cin-disisleri-abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosinin-tayvan-ziyareti-derhal-iptal-edilmeli-1055378038.html
Çin Dışişleri: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti derhal iptal edilmeli
Çin Dışişleri: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti derhal iptal edilmeli
Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunu gerekçe göstererek Pekin'in 'tek Çin' politikası kapsamındaki Tayvan'a silah satışlarını... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T10:42+0300
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abd, tayvan, çin, rusya, ukrayna
Çin Dışişleri: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti derhal iptal edilmeli
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Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunu gerekçe göstererek Pekin'in 'tek Çin' politikası kapsamındaki Tayvan'a silah satışlarını tırmandırdığı dönemde, ABD basınında Temsilciler Meclisi Başkanı'nın haftasonunda Tayvan'ı ziyaret edeceği haberleri çıktı. Pekin hem yeni silah satışına hem de Pelosi'nin ziyaretine sert tepki verdi.