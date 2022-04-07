https://tr.sputniknews.com/20220407/cumhurbaskani-erdogan-ogretmenlerimizin-mali-ve-ozluk-haklari-konusunda-ilerleme-kaydettik-1055396208.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD ülkeleri içinde en az stres yaşayan öğretmenler bizim öğretmenlerimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD ülkeleri içinde en az stres yaşayan öğretmenler bizim öğretmenlerimiz
Öğretmenler ve eğitim yöneticileriyle iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Eğitim ortamlarımızı insani ve bilimsel bakımdan... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-07T20:58+0300
2022-04-07T21:06+0300
recep tayyip erdoğan
politika
öğretmen
öğretmenler
iftar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenler ve eğitim yöneticileriyle iftar programında bir araya geldiErdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, öğretmen, öğretmenler, iftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD ülkeleri içinde en az stres yaşayan öğretmenler bizim öğretmenlerimiz
20:58 07.04.2022 (güncellendi: 21:06 07.04.2022) Abone ol
Öğretmenler ve eğitim yöneticileriyle iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Eğitim ortamlarımızı insani ve bilimsel bakımdan geçmiş ile mukayese edilemeyecek standartlara kavuşturduk. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenler ve eğitim yöneticileriyle iftar programında bir araya geldi
Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
"Öğretmenlerimizin mali ve özlük hakları konusunda ilerleme kaydettik
OECD ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler bizim öğretmenlerimizdir
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık.
Öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıf sorununa son verdik. Okullarımızı kütüphanelerle, spor salonlarıyla etkileşimle tahtalarla donattık.
Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.