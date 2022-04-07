https://tr.sputniknews.com/20220407/cumhurbaskani-erdogan-ogretmenlerimizin-mali-ve-ozluk-haklari-konusunda-ilerleme-kaydettik-1055396208.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD ülkeleri içinde en az stres yaşayan öğretmenler bizim öğretmenlerimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD ülkeleri içinde en az stres yaşayan öğretmenler bizim öğretmenlerimiz

Öğretmenler ve eğitim yöneticileriyle iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Eğitim ortamlarımızı insani ve bilimsel bakımdan... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T20:58+0300

2022-04-07T20:58+0300

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recep tayyip erdoğan

politika

öğretmen

öğretmenler

iftar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenler ve eğitim yöneticileriyle iftar programında bir araya geldiErdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, öğretmen, öğretmenler, iftar