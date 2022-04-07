https://tr.sputniknews.com/20220407/cumhurbaskani-erdogan-tbmm-baskani-sentopu-kabul-etti-1055391686.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T17:03+0300
2022-04-07T17:03+0300
2022-04-07T17:04+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mustafa şentop
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1043564485_0:143:1601:1043_1920x0_80_0_0_b3d4d40b86ca49ce494ed45e4434e317.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1043564485_10:0:1589:1184_1920x0_80_0_0_7484635341200727c74eb381ff7e2069.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, mustafa şentop
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti
17:03 07.04.2022 (güncellendi: 17:04 07.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı