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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T17:03+0300
2022-04-07T17:04+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı
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recep tayyip erdoğan, mustafa şentop

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti

17:03 07.04.2022 (güncellendi: 17:04 07.04.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan - Mustafa Şentop
Recep Tayyip Erdoğan - Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı
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