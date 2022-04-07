https://tr.sputniknews.com/20220407/cumhurbaskani-erdogandan-talimat-marketlerin-kdv-indirimi-yapip-yapmadigini-raporlayin-1055375265.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: Marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadığını raporlayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: Marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadığını raporlayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kurmaylarından marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadıkları konusunda raporlama istediği öğrenildi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T07:35+0300
2022-04-07T07:35+0300
2022-04-07T07:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kdv
katma değer vergisi (kdv)
indirim
market
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, AK Partili kurmaylara stokçuluk ve KDV oranlarındaki indirimle ilgili talimat verdiği belirtildi. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan, “Tarımda, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın” dedi.
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recep tayyip erdoğan, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, market
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: Marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadığını raporlayın
07:35 07.04.2022 (güncellendi: 07:36 07.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kurmaylarından marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadıkları konusunda raporlama istediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, AK Partili kurmaylara stokçuluk ve KDV oranlarındaki indirimle ilgili talimat verdiği belirtildi.
Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre
, Erdoğan, “Tarımda, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın” dedi.