https://tr.sputniknews.com/20220407/cumhurbaskani-erdogandan-talimat-marketlerin-kdv-indirimi-yapip-yapmadigini-raporlayin-1055375265.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: Marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadığını raporlayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: Marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadığını raporlayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kurmaylarından marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadıkları konusunda raporlama istediği öğrenildi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T07:35+0300

2022-04-07T07:35+0300

2022-04-07T07:36+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kdv

katma değer vergisi (kdv)

indirim

market

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, AK Partili kurmaylara stokçuluk ve KDV oranlarındaki indirimle ilgili talimat verdiği belirtildi. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan, “Tarımda, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın” dedi.

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recep tayyip erdoğan, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, market