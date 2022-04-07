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https://tr.sputniknews.com/20220407/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055376000.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.72 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.09 liradan başladı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T09:17+0300
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ekonomi
dolar
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
cumhuriyet altını
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Dolar/TL, 14.72 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 16,09 seviyesinde bulunuyor.Dolar endeksi 99.8 ile 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 99.5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.0915'den alıcı buluyor.ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü.Gram altın ne kadar?Gram altın fiyatları 910.06 lira alış ve 914.71 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.Çeyrek altın fiyatları ise 1.457.23 lira alış ve 1489.39 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055348116.html
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dolar, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, cumhuriyet altını

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:17 07.04.2022
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Dolar güne 14.72 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.09 liradan başladı.
Dolar/TL, 14.72 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 16,09 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi 99.8 ile 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 99.5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.0915'den alıcı buluyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.
Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları 910.06 lira alış ve 914.71 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları ise 1.457.23 lira alış ve 1489.39 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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