https://tr.sputniknews.com/20220407/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055376000.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.72 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.09 liradan başladı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T09:17+0300
2022-04-07T09:17+0300
2022-04-07T09:17+0300
ekonomi
dolar
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
cumhuriyet altını
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Dolar/TL, 14.72 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 16,09 seviyesinde bulunuyor.Dolar endeksi 99.8 ile 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 99.5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.0915'den alıcı buluyor.ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü.Gram altın ne kadar?Gram altın fiyatları 910.06 lira alış ve 914.71 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.Çeyrek altın fiyatları ise 1.457.23 lira alış ve 1489.39 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055348116.html
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dolar, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, cumhuriyet altını
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 14.72 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.09 liradan başladı.
Dolar/TL, 14.72 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 16,09 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi 99.8 ile 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 99.5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.0915'den alıcı buluyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.
Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü.
Gram altın ne kadar?
Gram altın fiyatları 910.06 lira alış ve 914.71 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları ise 1.457.23 lira alış ve 1489.39 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.