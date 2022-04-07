https://tr.sputniknews.com/20220407/el-mundo-ispanyol-gaz-ithalatcilari-rusyayla-kontratlarin-feshedilmesine-karsi-1055398062.html

El Mundo: İspanyol gaz ithalatçıları Rusya’yla kontratların feshedilmesine karşı

El Mundo: İspanyol gaz ithalatçıları Rusya’yla kontratların feshedilmesine karşı

El Mundo, Rusya’dan doğalgaz ithal eden İspanyol şirketlerinin, açılabilecek davalardan ve mali kayıplardan korkarak mevcut kontratları feshetmek istemediğini... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T22:35+0300

2022-04-07T22:35+0300

2022-04-07T22:56+0300

ukrayna krizi

el mundo

ispanya

rusya

gaz

doğalgaz

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İspanya hükümeti, ülkenin toplam gaz ithalatının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan Rus gazını diğer ülkelerden tedarikle ikame etmelerinin zor olmayacağını açıkladı.El Mundo’nun haberinde, “Rusya ile çalışan şirketler, uygun siyasi emirler olmadan, kontratları feshetmek istemiyorlar, çünkü bu adımın, faaliyetleri için ne gibi sonuçlar doğuracağının farkındalar” ifadesine yer verildi.Rus tedarikçilerin, kontratların tek taraflı feshini Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne taşıyabileceğini kaydedildi.Ayrıca İspanyol şirketlerin, Rusya’yla işbirliğinden vazgeçmeleri durumunda çok daha yüksek fiyatlardan alternatif arzlar bulmak zorunda kalacağı belirtildi.Şirketlerden birinin temsilcileri, El Mundo’ya açıklamasında, “Biz, müşterilerimize megavat saat başına 22 euro sabit bir fiyatla gaz satmayı taahhüt ettik. Bu gazı 20 euro’dan satın alıyoruz. Kontratı bozmamız halinde 100 euro’dan daha ucuz bir şey bulmamız zor olacak” diye konuştu.İspanyol ithalatçılarını Rus gazından vazgeçmekten alıkoyan bir diğer faktör, sözleşmelerin çoğunun ‘al ya da öde’ formülüne dayanması. Yani yakıtı almasalar da ödeme yapmak zorundalar.Diğer yandan İspanyol şirketlerinin, süresi biten kontratları uzatmadığı kaydedildi.

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el mundo, ispanya, rusya, gaz, doğalgaz