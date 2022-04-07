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https://tr.sputniknews.com/20220407/espressonun-evi-starbucksa-yenik-dustu-romadaki-ilk-sube-acildi-1055387368.html
'Espressonun evi' Starbucks'a yenik düştü: Roma'da ilk şube açıldı
'Espressonun evi' Starbucks'a yenik düştü: Roma'da ilk şube açıldı
Yerel cappuccino ve espressoları ile ünlü İtalya'nın başkenti Roma, sonunda ABD'li kahve zinciri Starbucks'a boyun eğdi. Dünya çapında 34 bin satış noktasına... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T14:56+0300
2022-04-07T15:04+0300
starbucks
italya
roma
dünya
espresso
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ABD merkezli küresel kahve zinciri Starbucks, İtalya’nın başkenti Roma’nın güneyinde yer alan Castel Romano alışveriş merkezinde ilk mağazasını açtı.İtalya'da Starbucks'ın tek lisans sahibi ortağı Percassi ile ortaklaşa kapalı ve açık oturma alanına sahip 200 metrekarelik mekan geçen Salı günü açıldı.İtalya'daki 16. Starbucks şubesiNTV’nin İtalyan gazetesi La Repubblica'dan aktardığına göre 25 kişinin çalıştığı şube, İtalya'da açılan 16. Starbucks şubesi oldu.Bununla birlikte, Roma’daki mağazanın açılışı, Starbucks’ın 2020'de Vatikan yakınlarında Via dei Bastioni di Michelangelo'daki eski Maraldi kitapçısının bulunduğu yerdeki şubesini açmasından birkaç yıl sonra gerçekleşti.Daha önce, Starbucks'ın başkentteki ilk şubesinin Roma'nın merkezindeki Piazza S. Silvestro'da (yüksek yoğunluklu turizm bölgesi) Apple mağazasına ev sahipliği yapan Palazzo Marignoli binasında açılacağına dair söylentiler vardı.Ancak, Castel Romano'nun seçilmesi İtalyanları şaşırttı. Bu durum, Starbucks'ın müşteriler olarak turistler yerine ağırlıklı olarak İtalyanlara bağımlı olduğu anlamına geliyor.İlk şube 2018'de Milano'da açıldıÖte yandan, Starbucks’ın İtalya’daki ilk şubesi 2018'de Milano'daki Piazza Cordusio'da açıldı. Kahve zinciri, geçen Ekim ayında 2023'ün sonuna kadar İtalya’da 20'den fazla yeni mağaza açmayı planladığını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20180906/italyada-ilk-starbucks-aciliyor-1035075697.html
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starbucks, italya, roma, espresso

'Espressonun evi' Starbucks'a yenik düştü: Roma'da ilk şube açıldı

14:56 07.04.2022 (güncellendi: 15:04 07.04.2022)
© Instagram/Starbucks Italia Roma, Starbucks
Roma, Starbucks - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Instagram/Starbucks Italia
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Yerel cappuccino ve espressoları ile ünlü İtalya'nın başkenti Roma, sonunda ABD'li kahve zinciri Starbucks'a boyun eğdi. Dünya çapında 34 bin satış noktasına sahip Starbucks, Roma'daki ilk şubesini Castel Romano adlı alışveriş merkezinde açtı.
ABD merkezli küresel kahve zinciri Starbucks, İtalya’nın başkenti Roma’nın güneyinde yer alan Castel Romano alışveriş merkezinde ilk mağazasını açtı.
İtalya'da Starbucks'ın tek lisans sahibi ortağı Percassi ile ortaklaşa kapalı ve açık oturma alanına sahip 200 metrekarelik mekan geçen Salı günü açıldı.

İtalya'daki 16. Starbucks şubesi

NTV’nin İtalyan gazetesi La Repubblica'dan aktardığına göre 25 kişinin çalıştığı şube, İtalya'da açılan 16. Starbucks şubesi oldu.
Bununla birlikte, Roma’daki mağazanın açılışı, Starbucks’ın 2020'de Vatikan yakınlarında Via dei Bastioni di Michelangelo'daki eski Maraldi kitapçısının bulunduğu yerdeki şubesini açmasından birkaç yıl sonra gerçekleşti.
Daha önce, Starbucks'ın başkentteki ilk şubesinin Roma'nın merkezindeki Piazza S. Silvestro'da (yüksek yoğunluklu turizm bölgesi) Apple mağazasına ev sahipliği yapan Palazzo Marignoli binasında açılacağına dair söylentiler vardı.
Ancak, Castel Romano'nun seçilmesi İtalyanları şaşırttı. Bu durum, Starbucks'ın müşteriler olarak turistler yerine ağırlıklı olarak İtalyanlara bağımlı olduğu anlamına geliyor.

İlk şube 2018'de Milano'da açıldı

Öte yandan, Starbucks’ın İtalya’daki ilk şubesi 2018'de Milano'daki Piazza Cordusio'da açıldı. Kahve zinciri, geçen Ekim ayında 2023'ün sonuna kadar İtalya’da 20'den fazla yeni mağaza açmayı planladığını duyurdu.
Starbucks - İtalya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2018
DÜNYA
İtalya'da ilk Starbucks açılıyor: Dünyanın en güzel Starbucks mağazası olacak
6 Eylül 2018, 14:04
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