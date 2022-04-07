https://tr.sputniknews.com/20220407/finlandiya-rus-muzelerindeki-sanat-eserlerine-el-koydu-1055376592.html
Finlandiya, Rus müzelerinden gelen sanat eserlerine el koydu
Finlandiya, Rus müzelerinden gelen sanat eserlerine el koydu
Finlandiya, AB yaptırımları kapsamında Rus müzelerindeki sanat eserlerine el koydu. 'Hermitage' dahil üst düzey Rus müzelerinden el konulan eşyaların toplam... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T10:07+0300
2022-04-07T10:07+0300
2022-04-07T10:17+0300
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Rus müzelerine gönderilen bir dizi sanat eserine Finlandiya Gümrük Kurulu ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Vaalimaa Kontrol Noktası'nda el konuldu.Gümrük Kurulu'nda İcra Dairesi Müdürü olan Sami Rakshit, ulusal yayın kuruluşu Yle'ye verdiği demeçte, sanat eserlerinin yaklaşık 46 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi. Rakshit, sevkiyatların hem tabloları hem de heykelleri içerdiğini ve Rusya ile Avrupa'daki müzeler arasındaki aktarımın bir parçası olduğunu belirtti. Rakshit'e göre, eserler şu anda başkent bölgesinde 'güvenli bir depoda' tutuluyor.Finlandiya Gümrük Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı'na göre, maddeler Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki özel harekatı nedeniyle Rusya'ya ceza olarak uyguladığı yaptırımlar kapsamında yer alıyor.Müdürlükten yapılan açıklamada, eserlerin Finlandiya üzerinden İtalya ve Japonya üzerinden Rusya'ya taşındığı ve sergilerde kullanıldığı belirtildi. Yetkili başlangıçta eşyalarına el konulan müzelerin adını vermeyi reddederek, “Birkaç Rus müzesinden geliyorlar, şu anda müzelerin isimlerini hatırlamıyorum” dedi. Ancak daha sonra gazetecilerin ısrarlı sorularına karşılık, eserlerin büyük bir kısmının St Petersburg'daki dünyaca ünlü Hermitage Müzesi'nden geldiğini doğruladı. Gümrük Kurulu'nun konuya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldına aldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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finlandiya, rusya, müze, sanat, eser, yaptırım, batı, operasyon
Finlandiya, Rus müzelerinden gelen sanat eserlerine el koydu
10:07 07.04.2022 (güncellendi: 10:17 07.04.2022) Abone ol
Finlandiya, AB yaptırımları kapsamında Rus müzelerindeki sanat eserlerine el koydu. 'Hermitage' dahil üst düzey Rus müzelerinden el konulan eşyaların toplam değeri 46 milyon dolar olarak bildirildi.
Rus müzelerine gönderilen bir dizi sanat eserine Finlandiya Gümrük Kurulu ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Vaalimaa Kontrol Noktası'nda el konuldu.
Gümrük Kurulu'nda İcra Dairesi Müdürü olan Sami Rakshit, ulusal yayın kuruluşu Yle'ye verdiği demeçte, sanat eserlerinin yaklaşık 46 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.
Rakshit, sevkiyatların hem tabloları hem de heykelleri içerdiğini ve Rusya ile Avrupa'daki müzeler arasındaki aktarımın bir parçası olduğunu belirtti. Rakshit'e göre, eserler şu anda başkent bölgesinde 'güvenli bir depoda' tutuluyor.
Finlandiya Gümrük Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı'na göre, maddeler Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki özel harekatı nedeniyle Rusya'ya ceza olarak uyguladığı yaptırımlar kapsamında yer alıyor.
Müdürlükten yapılan açıklamada, eserlerin Finlandiya üzerinden İtalya ve Japonya üzerinden Rusya'ya taşındığı ve sergilerde kullanıldığı belirtildi.
Yetkili başlangıçta eşyalarına el konulan müzelerin adını vermeyi reddederek, “Birkaç Rus müzesinden geliyorlar, şu anda müzelerin isimlerini hatırlamıyorum” dedi. Ancak daha sonra gazetecilerin ısrarlı sorularına karşılık, eserlerin büyük bir kısmının St Petersburg'daki dünyaca ünlü Hermitage Müzesi'nden geldiğini doğruladı.
Gümrük Kurulu'nun konuya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldına aldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.