https://tr.sputniknews.com/20220407/ibb-sozcusunden-ulasim-zammi-zorunlu-muydu-yaniti-1055375357.html
İBB Sözcüsü’nden 'Ulaşım zammı zorunlu muydu?' yanıtı
İBB Sözcüsü’nden 'Ulaşım zammı zorunlu muydu?' yanıtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Habertürk’teki, “Ulaşım zammı zorunlu muydu?” yazısına yanıt verdi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T08:05+0300
2022-04-07T08:05+0300
2022-04-07T08:07+0300
ekonomi
ibb
murat ongun
ulaşım
zam
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Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Ongun, “HT altyazısına yanıt; elektriğe %127 zam olmasaydı, akaryakıt 3 ayda %100 artmasaydı, döviz 2 katına çıkmasaydı; zorunlu değildi” ifadelerini kullandı.Ongun, “Ama siz bunları nereden bileceksiniz?” dedi.İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edildi.Zam kararıyla tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, Marmaray tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, metrobüs ücreti 8,13 liradan 11,38'e, okul servis ücreti ise 396 liradan 554 liraya yükseldi.
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ibb, murat ongun, ulaşım, zam
İBB Sözcüsü’nden 'Ulaşım zammı zorunlu muydu?' yanıtı
08:05 07.04.2022 (güncellendi: 08:07 07.04.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Habertürk’teki, “Ulaşım zammı zorunlu muydu?” yazısına yanıt verdi.
Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Ongun, “HT altyazısına yanıt; elektriğe %127 zam olmasaydı, akaryakıt 3 ayda %100 artmasaydı, döviz 2 katına çıkmasaydı; zorunlu değildi” ifadelerini kullandı.
Ongun, “Ama siz bunları nereden bileceksiniz?” dedi.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edildi.
Zam kararıyla tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, Marmaray tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, metrobüs ücreti 8,13 liradan 11,38'e, okul servis ücreti ise 396 liradan 554 liraya yükseldi.