Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220407/ibb-sozcusunden-ulasim-zammi-zorunlu-muydu-yaniti-1055375357.html
İBB Sözcüsü’nden 'Ulaşım zammı zorunlu muydu?' yanıtı
İBB Sözcüsü’nden 'Ulaşım zammı zorunlu muydu?' yanıtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Habertürk’teki, “Ulaşım zammı zorunlu muydu?” yazısına yanıt verdi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T08:05+0300
2022-04-07T08:07+0300
ekonomi
ibb
murat ongun
ulaşım
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044386260_0:37:1200:712_1920x0_80_0_0_095eedfedcd64daa00955ca30c9e2038.jpg
Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Ongun, “HT altyazısına yanıt; elektriğe %127 zam olmasaydı, akaryakıt 3 ayda %100 artmasaydı, döviz 2 katına çıkmasaydı; zorunlu değildi” ifadelerini kullandı.Ongun, “Ama siz bunları nereden bileceksiniz?” dedi.İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edildi.Zam kararıyla tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, Marmaray tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, metrobüs ücreti 8,13 liradan 11,38'e, okul servis ücreti ise 396 liradan 554 liraya yükseldi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044386260_107:0:1200:820_1920x0_80_0_0_59157fd8182597119b392e0c36469675.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, murat ongun, ulaşım, zam

İBB Sözcüsü’nden 'Ulaşım zammı zorunlu muydu?' yanıtı

08:05 07.04.2022 (güncellendi: 08:07 07.04.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Murat OngunToplu taşıma / metrobüs / koronavirüs
Toplu taşıma / metrobüs / koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Fotoğraf : Twitter / Murat Ongun
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Habertürk’teki, “Ulaşım zammı zorunlu muydu?” yazısına yanıt verdi.
Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Ongun, “HT altyazısına yanıt; elektriğe %127 zam olmasaydı, akaryakıt 3 ayda %100 artmasaydı, döviz 2 katına çıkmasaydı; zorunlu değildi” ifadelerini kullandı.
Ongun, “Ama siz bunları nereden bileceksiniz?” dedi.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edildi.
Zam kararıyla tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, Marmaray tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, metrobüs ücreti 8,13 liradan 11,38'e, okul servis ücreti ise 396 liradan 554 liraya yükseldi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала