https://tr.sputniknews.com/20220407/ibb-yetkilisi-kara-atik-tesislerinde-16-milyon-kisiye-yetecek-elektrik-uretiliyor-1055385873.html

İBB yetkilisi Kara: Atık tesislerinde 1.6 milyon kişiye yetecek elektrik üretiliyor

İBB yetkilisi Kara: Atık tesislerinde 1.6 milyon kişiye yetecek elektrik üretiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şubesi Müdür yardımcısı Filiz Kara, 2021 yılında atıklardan üretilen elektrik miktarının 844 milyon kilowatt saat... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T14:15+0300

2022-04-07T14:15+0300

2022-04-07T14:15+0300

anlat bana

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

filiz kara

atık

tesis

elektrik

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İBB yetkilisi Kara: Atıklardan enerji üreten tesislerimizde 1.6 milyon kişiye yetecek elektrik üretiliyor 06.04.2022 ANLAT BANA İBB yetkilisi Kara: Atıklardan enerji üreten tesislerimizde 1.6 milyon kişiye yetecek elektrik üretiliyor 06.04.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında İBB Atık Yönetim Şubesi Müdür Yardımcısı Filiz Kara, atıklardan elektrik enerjisinin nasıl elde edildiğini, sürecin hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl bir tasarruf sağlandığını ayrıntılarıyla değerlendirdi.Katı ve organik atıkların elektrik enerjisi üretimindeki yerini anlatan Kara, “İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelen atık miktarı günlük 18 bin ton. Ancak büyükşehir belediyelerinde çöpleri toplama sorumluluğu ilçe belediyelerine ait. İstanbul'da oluşan atıkların yüzde 50’sinin içeriği organik. Yapılan karakterizasyonlar neticesinde elde edilen verilere göre yüzde 25’lik bir kısmı ise ambalaj atıklarından oluşuyor. Bu yüzden de biz, İstanbul genelinde atık karakterizasyonu bazında entegre atık yönetimini planlıyoruz. Bu atık yönetimini, o yüzde 50’lik organik atığın işlenmesi ve bundan katı ya da sıvı olarak, ya da elektrik enerjisi üretilmesi üzerine kurguluyoruz, bazı tesislerimizde kompost gübre elde ediyoruz. Ama tabii belli bir noktadan sonra nihai bertaraf gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü belli bir kısım da değerlendirilemeyen atıklardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.‘Elektriği üretip yenilenebilir enerji olarak, ulusal şebekeye veriyoruz’Atıklardan kaç kilowatt saat elektrik üretildiği ile ilgili gelen soruya Kara, “Atıklardan elektrik enerjisi üreten 6 adet tesisimiz mevcut. Bunların toplam kurulu kapasitesi 205 megawatt. 2021 yılında bu atıklardan üretilen elektrik miktarı da 844 milyon kilowatt saat. Bu yaklaşık 1.6 milyon kişinin elektrik ihtiyacına eşdeğer bir elektrik üretimi. Biz bu elektriği üretip yenilenebilir enerji olarak, ulusal şebekeye veriyoruz. Bu tesislerimizin hepsi bakanlığımızdan teşvik alıyor” şeklinde yanıt verdi.‘Yıllık olarak üretilen yaklaşık 18 bin ton kompost İstanbul genelindeki park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor’Evsel atık, yakma ve enerji üretimi tesisi açtıklarını belirten Kara, devamında şunları söyledi:

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), filiz kara, atık, tesis, elektrik, аудио