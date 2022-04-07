https://tr.sputniknews.com/20220407/ibb-yetkilisi-kara-atik-tesislerinde-16-milyon-kisiye-yetecek-elektrik-uretiliyor-1055385873.html
İBB yetkilisi Kara: Atık tesislerinde 1.6 milyon kişiye yetecek elektrik üretiliyor
İBB yetkilisi Kara: Atık tesislerinde 1.6 milyon kişiye yetecek elektrik üretiliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şubesi Müdür yardımcısı Filiz Kara, 2021 yılında atıklardan üretilen elektrik miktarının 844 milyon kilowatt saat... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T14:15+0300
2022-04-07T14:15+0300
2022-04-07T14:15+0300
anlat bana
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
filiz kara
atık
tesis
elektrik
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İBB yetkilisi Kara: Atıklardan enerji üreten tesislerimizde 1.6 milyon kişiye yetecek elektrik üretiliyor 06.04.2022 ANLAT BANA
İBB yetkilisi Kara: Atıklardan enerji üreten tesislerimizde 1.6 milyon kişiye yetecek elektrik üretiliyor 06.04.2022 ANLAT BANA
Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında İBB Atık Yönetim Şubesi Müdür Yardımcısı Filiz Kara, atıklardan elektrik enerjisinin nasıl elde edildiğini, sürecin hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl bir tasarruf sağlandığını ayrıntılarıyla değerlendirdi.Katı ve organik atıkların elektrik enerjisi üretimindeki yerini anlatan Kara, “İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelen atık miktarı günlük 18 bin ton. Ancak büyükşehir belediyelerinde çöpleri toplama sorumluluğu ilçe belediyelerine ait. İstanbul'da oluşan atıkların yüzde 50’sinin içeriği organik. Yapılan karakterizasyonlar neticesinde elde edilen verilere göre yüzde 25’lik bir kısmı ise ambalaj atıklarından oluşuyor. Bu yüzden de biz, İstanbul genelinde atık karakterizasyonu bazında entegre atık yönetimini planlıyoruz. Bu atık yönetimini, o yüzde 50’lik organik atığın işlenmesi ve bundan katı ya da sıvı olarak, ya da elektrik enerjisi üretilmesi üzerine kurguluyoruz, bazı tesislerimizde kompost gübre elde ediyoruz. Ama tabii belli bir noktadan sonra nihai bertaraf gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü belli bir kısım da değerlendirilemeyen atıklardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.‘Elektriği üretip yenilenebilir enerji olarak, ulusal şebekeye veriyoruz’Atıklardan kaç kilowatt saat elektrik üretildiği ile ilgili gelen soruya Kara, “Atıklardan elektrik enerjisi üreten 6 adet tesisimiz mevcut. Bunların toplam kurulu kapasitesi 205 megawatt. 2021 yılında bu atıklardan üretilen elektrik miktarı da 844 milyon kilowatt saat. Bu yaklaşık 1.6 milyon kişinin elektrik ihtiyacına eşdeğer bir elektrik üretimi. Biz bu elektriği üretip yenilenebilir enerji olarak, ulusal şebekeye veriyoruz. Bu tesislerimizin hepsi bakanlığımızdan teşvik alıyor” şeklinde yanıt verdi.‘Yıllık olarak üretilen yaklaşık 18 bin ton kompost İstanbul genelindeki park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor’Evsel atık, yakma ve enerji üretimi tesisi açtıklarını belirten Kara, devamında şunları söyledi:
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), filiz kara, atık, tesis, elektrik, аудио
İBB yetkilisi Kara: Atık tesislerinde 1.6 milyon kişiye yetecek elektrik üretiliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şubesi Müdür yardımcısı Filiz Kara, 2021 yılında atıklardan üretilen elektrik miktarının 844 milyon kilowatt saat olduğunu, bunun yaklaşık 1.6 milyon kişinin elektrik ihtiyacına eşdeğer bir elektrik üretimi olduğunu aktardı.
Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında İBB Atık Yönetim Şubesi Müdür Yardımcısı Filiz Kara, atıklardan elektrik enerjisinin nasıl elde edildiğini, sürecin hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl bir tasarruf sağlandığını ayrıntılarıyla değerlendirdi.
Katı ve organik atıkların elektrik enerjisi üretimindeki yerini anlatan Kara, “İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelen atık miktarı günlük 18 bin ton. Ancak büyükşehir belediyelerinde çöpleri toplama sorumluluğu ilçe belediyelerine ait. İstanbul'da oluşan atıkların yüzde 50’sinin içeriği organik. Yapılan karakterizasyonlar neticesinde elde edilen verilere göre yüzde 25’lik bir kısmı ise ambalaj atıklarından oluşuyor. Bu yüzden de biz, İstanbul genelinde atık karakterizasyonu bazında entegre atık yönetimini planlıyoruz. Bu atık yönetimini, o yüzde 50’lik organik atığın işlenmesi ve bundan katı ya da sıvı olarak, ya da elektrik enerjisi üretilmesi üzerine kurguluyoruz, bazı tesislerimizde kompost gübre elde ediyoruz. Ama tabii belli bir noktadan sonra nihai bertaraf gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü belli bir kısım da değerlendirilemeyen atıklardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.
‘Elektriği üretip yenilenebilir enerji olarak, ulusal şebekeye veriyoruz’
Atıklardan kaç kilowatt saat elektrik üretildiği ile ilgili gelen soruya Kara, “Atıklardan elektrik enerjisi üreten 6 adet tesisimiz mevcut. Bunların toplam kurulu kapasitesi 205 megawatt. 2021 yılında bu atıklardan üretilen elektrik miktarı da 844 milyon kilowatt saat. Bu yaklaşık 1.6 milyon kişinin elektrik ihtiyacına eşdeğer bir elektrik üretimi. Biz bu elektriği üretip yenilenebilir enerji olarak, ulusal şebekeye veriyoruz. Bu tesislerimizin hepsi bakanlığımızdan teşvik alıyor” şeklinde yanıt verdi.
‘Yıllık olarak üretilen yaklaşık 18 bin ton kompost İstanbul genelindeki park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor’
Evsel atık, yakma ve enerji üretimi tesisi açtıklarını belirten Kara, devamında şunları söyledi:
“İlçe belediyeleri toplanan atıkların geri dönüştürülebilir kısımlarını geri dönüşüm tesislerine gönderip değerlendiriyor. Geri dönüştürülemeyen ve ayrıştırılamayan atıklarını ise İBB’nin katı atık aktarma istasyonlarına getiriyor. Biz de İBB olarak İstanbul genelinde 8 adet katı atık istasyonu işletiyoruz. Bu istasyonlar vasıtasıyla ilçe belediyelerinden gelen ayrıştırılamayan atıklar küçük araçlardan daha büyüklerine transfer edilip, şehir merkezinden yine İBB’nin tesislerine, geri kazanım ve elektrik üretimi gerçekleştimek üzere katı atık geri kazanım ve bertaraf tesislerine taşınıyor. Bu tesislere gelen atıklar, geri kazanım tesislerinde kendi içeriğine göre planlanıyor ve entegre olarak işletiliyor. Örneğin, atıkların yüzde 50’si organik. Günlük 500 ton işleme kapasitesine sahip geri kazanım ve kompost tesisimiz var. Bu 500 ton atık tesisimize geliyor ve burada işlendikten sonra organik kısmı fermantasyona tabi tutularak kompost üretiliyor. Şu anda yıllık olarak üretilen yaklaşık 18 bin ton kompost İstanbul genelindeki park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor. Böylece birçok kalemde tasarruf sağlanıyor. Aynı zamanda yine organik atıkların belli bir kısmı Kemerburgaz’daki biyometanizasyon tesisimizde işlenerek katı ve sıvı gübreye ve de enerjiye dönüştürülüyor. Buradan da 1.4 megawatt elektrik enerjisi üretiliyor.”