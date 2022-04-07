https://tr.sputniknews.com/20220407/icerik-kontrolunu-artiran-meta-filipinlerdeki-secimler-oncesi-400den-fazla-hesabi-askiya-aldi--1055379961.html
İçerik kontrolünü artıran Meta, Filipinler'deki seçimler öncesi 400'den fazla hesabı askıya aldı
İçerik kontrolünü artıran Meta, Filipinler'deki seçimler öncesi 400'den fazla hesabı askıya aldı
Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Filipinler'deki genel seçimler öncesinde 'dezenformasyonu gidermek' iddiasıyla birçok Facebook hesabını... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T12:00+0300
2022-04-07T12:00+0300
2022-04-07T12:05+0300
dünya
filipinler
meta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054643339_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_697b98c41e6c0958cf6c66baca761ed2.jpg
Geçen ay Filipinler seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayları, 'dezenformasyonun yayılmasından' sosyal medya şirketlerini sorumlu tuttu. Bu da platformlar üzerindeki baskıyı artırdı.Bunun üzerine sosyal medya devi Meta, Filipinler'deki genel seçimler öncesinde 400'den fazla hesap, sayfa ve gruptan oluşan bir ağı askıya aldı.Şirket, önlem amacıyla seçimler ve siyasetle ilgili kampanya ve reklamlara yeni birtakım zorluklar getirdi.Çarşamba günü Meta tarafından yayımlanan bildiriye göre, Filipinler'deki siyasilerin soyal medya hesaplarındaki reklamlarında yetkilendirme sürecini tamamlamaları istendi. Filipinlerdeki kapatmalar, Meta'nın denetleme mekanizmasını ve içerik kontrolünü artıran kararı almasının ardından geldi. Geçen ay ise platform, Ukrayna'da Ruslara yönelik şiddet yanlısı paylaşımlara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik ölüm çağrılarına izin vermekle eleştirilmişti. Şirket, daha sonra bu politikasından geri adım atmıştı.Üst düzey bir yönetici, kullanıcıların Ruslara yönelik şiddet çağrısı yapan paylaşımlarının yasaklanacağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054643339_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_8c7cf7663a874a48b66c00f48fc335c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filipinler, meta
İçerik kontrolünü artıran Meta, Filipinler'deki seçimler öncesi 400'den fazla hesabı askıya aldı
12:00 07.04.2022 (güncellendi: 12:05 07.04.2022) Abone ol
Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Filipinler'deki genel seçimler öncesinde 'dezenformasyonu gidermek' iddiasıyla birçok Facebook hesabını engelledi.
Geçen ay Filipinler seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayları, 'dezenformasyonun yayılmasından' sosyal medya şirketlerini sorumlu tuttu. Bu da platformlar üzerindeki baskıyı artırdı.
Bunun üzerine sosyal medya devi Meta, Filipinler'deki genel seçimler öncesinde 400'den fazla hesap, sayfa ve gruptan oluşan bir ağı askıya aldı.
Şirket, önlem amacıyla seçimler ve siyasetle ilgili kampanya ve reklamlara yeni birtakım zorluklar getirdi.
Çarşamba günü Meta tarafından yayımlanan bildiriye göre, Filipinler'deki siyasilerin soyal medya hesaplarındaki reklamlarında yetkilendirme sürecini tamamlamaları istendi.
Filipinlerdeki kapatmalar, Meta'nın denetleme mekanizmasını ve içerik kontrolünü artıran kararı almasının ardından geldi.
Geçen ay ise platform, Ukrayna'da Ruslara yönelik şiddet yanlısı paylaşımlara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik ölüm çağrılarına izin vermekle eleştirilmişti. Şirket, daha sonra bu politikasından geri adım atmıştı.
Üst düzey bir yönetici, kullanıcıların Ruslara yönelik şiddet çağrısı yapan paylaşımlarının yasaklanacağını söylemişti.