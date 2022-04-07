https://tr.sputniknews.com/20220407/icerik-kontrolunu-artiran-meta-filipinlerdeki-secimler-oncesi-400den-fazla-hesabi-askiya-aldi--1055379961.html

İçerik kontrolünü artıran Meta, Filipinler'deki seçimler öncesi 400'den fazla hesabı askıya aldı

İçerik kontrolünü artıran Meta, Filipinler'deki seçimler öncesi 400'den fazla hesabı askıya aldı

Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Filipinler'deki genel seçimler öncesinde 'dezenformasyonu gidermek' iddiasıyla birçok Facebook hesabını... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T12:00+0300

2022-04-07T12:00+0300

2022-04-07T12:05+0300

dünya

filipinler

meta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054643339_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_697b98c41e6c0958cf6c66baca761ed2.jpg

Geçen ay Filipinler seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayları, 'dezenformasyonun yayılmasından' sosyal medya şirketlerini sorumlu tuttu. Bu da platformlar üzerindeki baskıyı artırdı.Bunun üzerine sosyal medya devi Meta, Filipinler'deki genel seçimler öncesinde 400'den fazla hesap, sayfa ve gruptan oluşan bir ağı askıya aldı.Şirket, önlem amacıyla seçimler ve siyasetle ilgili kampanya ve reklamlara yeni birtakım zorluklar getirdi.Çarşamba günü Meta tarafından yayımlanan bildiriye göre, Filipinler'deki siyasilerin soyal medya hesaplarındaki reklamlarında yetkilendirme sürecini tamamlamaları istendi. Filipinlerdeki kapatmalar, Meta'nın denetleme mekanizmasını ve içerik kontrolünü artıran kararı almasının ardından geldi. Geçen ay ise platform, Ukrayna'da Ruslara yönelik şiddet yanlısı paylaşımlara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik ölüm çağrılarına izin vermekle eleştirilmişti. Şirket, daha sonra bu politikasından geri adım atmıştı.Üst düzey bir yönetici, kullanıcıların Ruslara yönelik şiddet çağrısı yapan paylaşımlarının yasaklanacağını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html

filipinler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

filipinler, meta