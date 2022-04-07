Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220407/icerik-kontrolunu-artiran-meta-filipinlerdeki-secimler-oncesi-400den-fazla-hesabi-askiya-aldi--1055379961.html
İçerik kontrolünü artıran Meta, Filipinler'deki seçimler öncesi 400'den fazla hesabı askıya aldı
İçerik kontrolünü artıran Meta, Filipinler'deki seçimler öncesi 400'den fazla hesabı askıya aldı
Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Filipinler'deki genel seçimler öncesinde 'dezenformasyonu gidermek' iddiasıyla birçok Facebook hesabını... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T12:00+0300
2022-04-07T12:05+0300
dünya
filipinler
meta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054643339_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_697b98c41e6c0958cf6c66baca761ed2.jpg
Geçen ay Filipinler seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayları, 'dezenformasyonun yayılmasından' sosyal medya şirketlerini sorumlu tuttu. Bu da platformlar üzerindeki baskıyı artırdı.Bunun üzerine sosyal medya devi Meta, Filipinler'deki genel seçimler öncesinde 400'den fazla hesap, sayfa ve gruptan oluşan bir ağı askıya aldı.Şirket, önlem amacıyla seçimler ve siyasetle ilgili kampanya ve reklamlara yeni birtakım zorluklar getirdi.Çarşamba günü Meta tarafından yayımlanan bildiriye göre, Filipinler'deki siyasilerin soyal medya hesaplarındaki reklamlarında yetkilendirme sürecini tamamlamaları istendi. Filipinlerdeki kapatmalar, Meta'nın denetleme mekanizmasını ve içerik kontrolünü artıran kararı almasının ardından geldi. Geçen ay ise platform, Ukrayna'da Ruslara yönelik şiddet yanlısı paylaşımlara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik ölüm çağrılarına izin vermekle eleştirilmişti. Şirket, daha sonra bu politikasından geri adım atmıştı.Üst düzey bir yönetici, kullanıcıların Ruslara yönelik şiddet çağrısı yapan paylaşımlarının yasaklanacağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054643339_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_8c7cf7663a874a48b66c00f48fc335c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filipinler, meta

İçerik kontrolünü artıran Meta, Filipinler'deki seçimler öncesi 400'den fazla hesabı askıya aldı

12:00 07.04.2022 (güncellendi: 12:05 07.04.2022)
© REUTERS / DADO RUVICMeta
Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
Abone olTelegram
Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Filipinler'deki genel seçimler öncesinde 'dezenformasyonu gidermek' iddiasıyla birçok Facebook hesabını engelledi.
Geçen ay Filipinler seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayları, 'dezenformasyonun yayılmasından' sosyal medya şirketlerini sorumlu tuttu. Bu da platformlar üzerindeki baskıyı artırdı.
Bunun üzerine sosyal medya devi Meta, Filipinler'deki genel seçimler öncesinde 400'den fazla hesap, sayfa ve gruptan oluşan bir ağı askıya aldı.
Şirket, önlem amacıyla seçimler ve siyasetle ilgili kampanya ve reklamlara yeni birtakım zorluklar getirdi.
Çarşamba günü Meta tarafından yayımlanan bildiriye göre, Filipinler'deki siyasilerin soyal medya hesaplarındaki reklamlarında yetkilendirme sürecini tamamlamaları istendi.
Filipinlerdeki kapatmalar, Meta'nın denetleme mekanizmasını ve içerik kontrolünü artıran kararı almasının ardından geldi.
Geçen ay ise platform, Ukrayna'da Ruslara yönelik şiddet yanlısı paylaşımlara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik ölüm çağrılarına izin vermekle eleştirilmişti. Şirket, daha sonra bu politikasından geri adım atmıştı.
Üst düzey bir yönetici, kullanıcıların Ruslara yönelik şiddet çağrısı yapan paylaşımlarının yasaklanacağını söylemişti.
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
Ukrayna krizi
Meta, Facebook'ta Ruslara yönelik şiddet söylemlerine izin veren politikasından geri adım attı
14 Mart, 15:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала