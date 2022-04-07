https://tr.sputniknews.com/20220407/icisleri-bakani-soylu-2017-2021-arasinda-evden-hirsizlik-tum-turkiyede-yuzde-42-azalmistir-1055371478.html

İçişleri Bakanı Soylu: 2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye'de yüzde 42 azalmıştır

İçişleri Bakanı Soylu: 2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye'de yüzde 42 azalmıştır

Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul eden İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı konuşmada "Polis... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T00:01+0300

2022-04-07T00:01+0300

2022-04-07T00:00+0300

süleyman soylu

türkiye

polis

hırsız

hırsızlık

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "177 yıllık bir Polis Teşkilatına sahip olmak kolay bir iş değildir. Bu önemli bir değerdir ve kolay elde edilebilen bir şey değildir. 177 yıl demek, 177 yılın tecrübesi, birikimi, kurum kültürü, kurumsal hafızası, bilgeliği ve refleksleri demektir" ifadesini kullandı.Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki makamında kabul etti.Burada yaptığı konuşmada Polis Haftası'nı kutlayan Soylu, Türkiye'nin büyük bir devlet olmasının delilleri olarak ülkenin kurumlarını ve kurumların köklü mazilerini gösterdi. Soylu, şöyle konuştu:'Polis denilince ilk akla gelen asayiştir, hırsızlıktır'Türk Polis Teşkilatının şefkatin, merhametin adı olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, Türk polisinin, bu coğrafyada kurulan bütün Türk devletlerinin yüz akı olduğunu söyledi. Türk Polis Teşkilatının sadece Türkiye'den değil, dünyadan da takdir topladığını belirten Soylu, asayiş konularındaki verilere yer verdiği konuşmasında şunları kaydetti:'KADES 3,5 milyon kişi tarafından indirildi'Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde takip ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar 1432 vaka takibi yaptık, halen de 535 vaka aktif olarak elektronik kelepçeyle izlenmektedir" dedi.KADES uygulamasıyla, tek dokunuşun ardından en yakın ekibin, 5 dakika içinde tehdit altındaki kadının yanına gittiğini anlatan Soylu, uygulamanın yaklaşık 3,5 milyon kadın tarafından indirildiğini bildirdi.Soylu, "Bu yılın sonu itibariyle bu sayıyı 5 milyona çıkartacağız. 198 bin asıllı ihbar aldık, asılsız veya asıllı tüm ihbarlara da gittik. Kadın cinayetlerinde, yılbaşından bugüne kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalış var. Hedefimiz aile içi şiddet ve kadın cinayetlerini sıfır sayısına taşımaktır" diye konuştu.

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süleyman soylu, polis, hırsız, hırsızlık