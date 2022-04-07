https://tr.sputniknews.com/20220407/icisleri-bakanligi-nufusu-100-binin-uzerindeki-belediyeler-kadin-konukevi-acacak-1055384105.html
İçişleri Bakanlığı: Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadın konukevi açacak
İçişleri Bakanlığı: Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadın konukevi açacak
İçişleri Bakanlığı nüfusu 100 binin üzerinde olan 215 belediyeye kadın konukevi yapılmasına ilişkin yazı gönderdi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T13:31+0300
2022-04-07T13:31+0300
2022-04-07T13:34+0300
içişleri bakanlığı
türkiye
kadına şiddet
konukevi
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İçişleri Bakanlığı’nca 2 Nisan'da 81 il valiliğine ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı’ genelge gönderildi. Genelgede, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde yer alan ‘Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır’ hükmü gereğince çalışma yürütülmesi istenildi.Bu kanun çerçevesinde ülke genelinde nüfusu 100 binin üzerindeki 215 belediyenin kadın konukevi yapma zorunluluğu bulunuyor. Bakanlığın genelge doğrultusunda valiliklere ve 215 belediyeye gönderdiği yazıda, kadın konukevi açma zorunluluğu bulunup ancak henüz bu konuda çalışmaları bulunmadığı tespit edilen belediyelerin 2022'nin sonuna kadar kadın konukevlerini hizmete açmaları gerektiği bildirildi.Valiler sürecin takipçisi olacakGenelgede, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadın konukevlerinin etkisi vurgulanarak valilere, belediyelerin kadın konukevi açmalarına yönelik çalışmalarının takipçisi olmaları, gerekli koordineyi sağlayarak bu alandaki faaliyetlere ilişkin ilerleme raporlarını iki aylık periyotlar halinde Bakanlığa bildirmeleri talimatı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220402/icisleri-bakanligindan-kadina-yonelik-siddetin-onlenmesine-iliskin-yeni-genelge-1055256136.html
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içişleri bakanlığı, kadına şiddet, konukevi
İçişleri Bakanlığı: Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadın konukevi açacak
13:31 07.04.2022 (güncellendi: 13:34 07.04.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı nüfusu 100 binin üzerinde olan 215 belediyeye kadın konukevi yapılmasına ilişkin yazı gönderdi.
İçişleri Bakanlığı’nca 2 Nisan'da 81 il valiliğine ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı’ genelge gönderildi. Genelgede, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde yer alan ‘Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır’ hükmü gereğince çalışma yürütülmesi istenildi.
Bu kanun çerçevesinde ülke genelinde nüfusu 100 binin üzerindeki 215 belediyenin kadın konukevi yapma zorunluluğu bulunuyor. Bakanlığın genelge doğrultusunda valiliklere ve 215 belediyeye gönderdiği yazıda, kadın konukevi açma zorunluluğu bulunup ancak henüz bu konuda çalışmaları bulunmadığı tespit edilen belediyelerin 2022'nin sonuna kadar kadın konukevlerini hizmete açmaları gerektiği bildirildi.
Valiler sürecin takipçisi olacak
Genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadın konukevlerinin etkisi vurgulanarak valilere, belediyelerin kadın konukevi açmalarına yönelik çalışmalarının takipçisi olmaları, gerekli koordineyi sağlayarak bu alandaki faaliyetlere ilişkin ilerleme raporlarını iki aylık periyotlar halinde Bakanlığa bildirmeleri talimatı verildi.