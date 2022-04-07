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Ihlara Vadisi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Ihlara Vadisi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ve çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T09:46+0300
2022-04-07T09:46+0300
türkiye
kesin korunacak hassas alan
ihlara vadisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.AA'nın haberine göre; kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
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kesin korunacak hassas alan, ihlara vadisi

Ihlara Vadisi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

09:46 07.04.2022
© AAIhlara Vadisi
Ihlara Vadisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ve çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
AA'nın haberine göre; kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
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