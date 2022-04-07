https://tr.sputniknews.com/20220407/ihlara-vadisi-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1055376471.html

Ihlara Vadisi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Ihlara Vadisi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ve çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T09:46+0300

2022-04-07T09:46+0300

2022-04-07T09:46+0300

türkiye

kesin korunacak hassas alan

ihlara vadisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.AA'nın haberine göre; kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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kesin korunacak hassas alan, ihlara vadisi