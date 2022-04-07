İkinci kez elektriği kesilen Moda Sahnesi'nde 'ışıldakla' oyun oynandı
© Twitter/moda sahnesiModa Sahnesi
© Twitter/moda sahnesi
Elektriği ikinci kez kesilen Moda Sahnesi’nde bu akşam ışıldaklar eşliğinde oyun sahnelendi.
İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi’nin elektriği yeniden kesildi.
Konuyla ilgili Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada özel tiyatroların kalıcı çözümler beklediği ifade edildi. Açıklamada "Bir ay içinde ikinci kez elektriğimiz kesildi. Ocak ayı elektrik faturasını ödemediğimiz için 10 Mart'taki ilk kesilmesinin ardından bugün de şubat ayı faturasını ödemediğimiz için elektriğimiz ikinci kez kesildi" denildi.
Moda Sahnesi'nden gün içinde yapılan bir diğer açıklamada ise "Elektriğimiz 2. kez Sabancı Holding'e bağlı Enerjisa tarafından kesildi. Işıldaklarla oynamaya devam ediyoruz. Akşam Diktat oyununu ışıldaklar eşliğinde oynayacağız. Seyircilerimizi ışıldakları, fenerleri ile birlikte oyuna davet ediyoruz…akşam karanlığı birlikte karşılayalım" ifadeleri kullanıldı.
Moda Sahnesi'nden gün içinde yapılan bir diğer açıklamada ise "Elektriğimiz 2. kez Sabancı Holding'e bağlı Enerjisa tarafından kesildi. Işıldaklarla oynamaya devam ediyoruz. Akşam Diktat oyununu ışıldaklar eşliğinde oynayacağız. Seyircilerimizi ışıldakları, fenerleri ile birlikte oyuna davet ediyoruz…akşam karanlığı birlikte karşılayalım" ifadeleri kullanıldı.
Elektriğimiz 2.kez @sabanciholding ’e bağlı @enerjisa tarafından kesildi. Işıldaklarla oynamaya devam ediyoruz.— moda sahnesi (@modasahnesi) April 6, 2022
Akşam Diktat oyununu ışıldaklar eşliğinde oynayacağız. Seyircilerimizi ışıldakları,fenerleri ile birlikte oyuna davet ediyoruz…akşam karanlığı birlikte karşılayalım. pic.twitter.com/tfbz656qgU
Işıldakla oynadılar
Açıklamada denildiği gibi bu akşamki Diktat adlı oyunu karanlıkta ışıldaklar eşliğinde sahneledi.