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İkinci kez elektriği kesilen Moda Sahnesi'nde 'ışıldakla' oyun oynandı
İkinci kez elektriği kesilen Moda Sahnesi'nde 'ışıldakla' oyun oynandı
Elektriği ikinci kez kesilen Moda Sahnesi’nde bu akşam ışıldaklar eşliğinde oyun sahnelendi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T01:14+0300
2022-04-07T01:14+0300
türkiye
elektrik kesintisi
moda sahnesi
kadıköy
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İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi’nin elektriği yeniden kesildi.Konuyla ilgili Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada özel tiyatroların kalıcı çözümler beklediği ifade edildi. Açıklamada "Bir ay içinde ikinci kez elektriğimiz kesildi. Ocak ayı elektrik faturasını ödemediğimiz için 10 Mart'taki ilk kesilmesinin ardından bugün de şubat ayı faturasını ödemediğimiz için elektriğimiz ikinci kez kesildi" denildi.Moda Sahnesi'nden gün içinde yapılan bir diğer açıklamada ise "Elektriğimiz 2. kez Sabancı Holding'e bağlı Enerjisa tarafından kesildi. Işıldaklarla oynamaya devam ediyoruz. Akşam Diktat oyununu ışıldaklar eşliğinde oynayacağız. Seyircilerimizi ışıldakları, fenerleri ile birlikte oyuna davet ediyoruz…akşam karanlığı birlikte karşılayalım" ifadeleri kullanıldı.Işıldakla oynadılarAçıklamada denildiği gibi bu akşamki Diktat adlı oyunu karanlıkta ışıldaklar eşliğinde sahneledi.
türkiye
kadıköy
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elektrik kesintisi, moda sahnesi, kadıköy

İkinci kez elektriği kesilen Moda Sahnesi'nde 'ışıldakla' oyun oynandı

01:14 07.04.2022
© Twitter/moda sahnesiModa Sahnesi
Moda Sahnesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Twitter/moda sahnesi
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Elektriği ikinci kez kesilen Moda Sahnesi’nde bu akşam ışıldaklar eşliğinde oyun sahnelendi.
İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi’nin elektriği yeniden kesildi.
Konuyla ilgili Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada özel tiyatroların kalıcı çözümler beklediği ifade edildi. Açıklamada "Bir ay içinde ikinci kez elektriğimiz kesildi. Ocak ayı elektrik faturasını ödemediğimiz için 10 Mart'taki ilk kesilmesinin ardından bugün de şubat ayı faturasını ödemediğimiz için elektriğimiz ikinci kez kesildi" denildi.

Moda Sahnesi'nden gün içinde yapılan bir diğer açıklamada ise "Elektriğimiz 2. kez Sabancı Holding'e bağlı Enerjisa tarafından kesildi. Işıldaklarla oynamaya devam ediyoruz. Akşam Diktat oyununu ışıldaklar eşliğinde oynayacağız. Seyircilerimizi ışıldakları, fenerleri ile birlikte oyuna davet ediyoruz…akşam karanlığı birlikte karşılayalım" ifadeleri kullanıldı.

Işıldakla oynadılar

Açıklamada denildiği gibi bu akşamki Diktat adlı oyunu karanlıkta ışıldaklar eşliğinde sahneledi.
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