https://tr.sputniknews.com/20220407/ikinci-kez-elektrigi-kesilen-moda-sahnesinde-isildakla-oyun-oynandi-1055372960.html

İkinci kez elektriği kesilen Moda Sahnesi'nde 'ışıldakla' oyun oynandı

İkinci kez elektriği kesilen Moda Sahnesi'nde 'ışıldakla' oyun oynandı

Elektriği ikinci kez kesilen Moda Sahnesi’nde bu akşam ışıldaklar eşliğinde oyun sahnelendi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T01:14+0300

2022-04-07T01:14+0300

2022-04-07T01:14+0300

türkiye

elektrik kesintisi

moda sahnesi

kadıköy

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İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi’nin elektriği yeniden kesildi.Konuyla ilgili Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada özel tiyatroların kalıcı çözümler beklediği ifade edildi. Açıklamada "Bir ay içinde ikinci kez elektriğimiz kesildi. Ocak ayı elektrik faturasını ödemediğimiz için 10 Mart'taki ilk kesilmesinin ardından bugün de şubat ayı faturasını ödemediğimiz için elektriğimiz ikinci kez kesildi" denildi.Moda Sahnesi'nden gün içinde yapılan bir diğer açıklamada ise "Elektriğimiz 2. kez Sabancı Holding'e bağlı Enerjisa tarafından kesildi. Işıldaklarla oynamaya devam ediyoruz. Akşam Diktat oyununu ışıldaklar eşliğinde oynayacağız. Seyircilerimizi ışıldakları, fenerleri ile birlikte oyuna davet ediyoruz…akşam karanlığı birlikte karşılayalım" ifadeleri kullanıldı.Işıldakla oynadılarAçıklamada denildiği gibi bu akşamki Diktat adlı oyunu karanlıkta ışıldaklar eşliğinde sahneledi.

türkiye

kadıköy

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elektrik kesintisi, moda sahnesi, kadıköy