https://tr.sputniknews.com/20220407/ingiliz-kadin-polise-pizza-siparisi-vererek-yardim-istedi-1055373801.html

İngiliz kadın, polise 'pizza siparişi' vererek yardım istedi

İngiliz kadın, polise 'pizza siparişi' vererek yardım istedi

İngiltere'de bir kadının acil durum numarası 999'u arayarak pizza siparişi vermesinin ardından harekete geçen polisler, bir adamı gözaltına aldı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T02:38+0300

2022-04-07T02:38+0300

2022-04-07T02:38+0300

dünya

ingiltere

kadına şiddet

pizza

polis

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Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan akşamı 999 operatörleri bir kadından telefon aldı. Arayan kadın, operatöre pizza sipariş etmek istediğini söyledi.Bunun üzerine kadına başının belada olup olmadığı soruldu ve "evet" yanıtı alınınca da harekete geçildi.Sorulara sadece "evet" ve "hayır" yanıtını verebilen kadınla daha sonra kısa mesaj üzerinden iletişim devam ettirildi.Polis, kadının Kuzey Yorkshire'da bir otobüste olduğunu ve yanındaki erkeğin kadına zarar verme ihtimali bulunduğunu belirledi.Polisler, otobüs takip sistemlerini kullanarak yerini tespit ettikleri aracı durdurdu. Olayda 40 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Kadına koruma ve destek sağlanırken, söz konusu kişi serbest bırakıldı.Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından Müfettiş Dan Spence, konuya ilişkin açıklamasında, "Polisten yardım istemek için yurt dışında 'pizza siparişi' tekniğini kullanan insanların olduğunu biliyordum ama Kuzey Yorkshire'da benzer bir çağrı hatırlamıyorum." dedi.

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ingiltere, kadına şiddet, pizza, polis