https://tr.sputniknews.com/20220407/irak-3-ay-sureyle-tum-gida-urunlerinde-ithalata-izin-verecek-1055373398.html
Irak 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalata izin verecek
Irak 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalata izin verecek
Irak hükümeti, tarım ürünlerinin yeniden ithal edileceğini duyurmasının ardından tüm gıda ürünlerinde de ithalata 3 ay süreyle izin verileceğini bildirdi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T01:43+0300
2022-04-07T01:43+0300
2022-04-07T01:43+0300
dünya
irak
gıda
ithalat
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Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret Bakanlığının, 3 milyon tonu aşmamak kaydıyla buğday mahsulü ithal etmesine, gıda, inşaat ve ilaç malzemelerinin gümrük vergilerini düşürmesine izin verildi." dedi. Mecid, gıda ürünlerinin ithalatıyla alakalı yürürlükteki kararların 3 ay süreyle iptal edildiğini açıkladı.Yaklaşık bir hafta önce sebze fiyatlarında yaşanan artış Iraklıların tepkisine neden olmuş, hükümete "krizi kontrol altına almak için duruma müdahale etmesi" çağrıları yapılmıştı.Geçtiğimiz aylarda Irak, yerel ürünlerin bolluğu nedeniyle sebze mahsullerinin ithalatını yasaklamıştı.Irak hükümeti, dün yaptığı açıklama ile tarım ürünlerinin yeniden ithal edileceğini duyurmuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
irak, gıda, ithalat
Irak 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalata izin verecek
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Irak hükümeti, tarım ürünlerinin yeniden ithal edileceğini duyurmasının ardından tüm gıda ürünlerinde de ithalata 3 ay süreyle izin verileceğini bildirdi.
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret Bakanlığının, 3 milyon tonu aşmamak kaydıyla buğday mahsulü ithal etmesine, gıda, inşaat ve ilaç malzemelerinin gümrük vergilerini düşürmesine izin verildi." dedi. Mecid, gıda ürünlerinin ithalatıyla alakalı yürürlükteki kararların 3 ay süreyle iptal edildiğini açıkladı.
Yaklaşık bir hafta önce sebze fiyatlarında yaşanan artış Iraklıların tepkisine neden olmuş, hükümete "krizi kontrol altına almak için duruma müdahale etmesi" çağrıları yapılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Irak, yerel ürünlerin bolluğu nedeniyle sebze mahsullerinin ithalatını yasaklamıştı.
Irak hükümeti, dün yaptığı açıklama ile tarım ürünlerinin yeniden ithal edileceğini duyurmuştu.