https://tr.sputniknews.com/20220407/istanbul-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1055386775.html

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T14:44+0300

2022-04-07T14:44+0300

2022-04-07T14:44+0300

türkiye

istanbul

yağış

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Yağışın özellikle Anadolu Yakası'nı etkilemesi bekleniyor.Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

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istanbul, yağış, hava durumu