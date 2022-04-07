https://tr.sputniknews.com/20220407/istanbul-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1055386775.html
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T14:44+0300
2022-04-07T14:44+0300
2022-04-07T14:44+0300
türkiye
istanbul
yağış
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Yağışın özellikle Anadolu Yakası'nı etkilemesi bekleniyor.Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''
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istanbul, yağış, hava durumu
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Yağışın özellikle Anadolu Yakası'nı etkilemesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''