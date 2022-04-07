https://tr.sputniknews.com/20220407/japon-yonetmen-sono-cinsel-taciz-iddialari-karsisinda-ozur-diledi-1055376218.html
Japon yönetmen Sono cinsel taciz iddiaları karşısında özür diledi
Japon yönetmen Sono cinsel taciz iddiaları karşısında özür diledi
Japon yönetmen ve yazar Sono Sion suçlandığı cinsel taciz ve saldırı iddiaları sonrası 'etrafındakilere yönelik saygısızlıkları' kabul ederek özür diledi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T09:43+0300
2022-04-07T09:43+0300
2022-04-07T09:43+0300
dünya
japon
yönetmen
film
cinsel taciz
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Sono, ulusal çaptaki Shukan Josei dergisinde yayımlanan 'rol karşılığında aktrislere cinsel ilişki için baskı yaptığı' iddialarını yanıtladı. Bireysel ofisinden yayımlanan açıklamada Sono, 'bir yönetmen olarak bilinçsizlik ve etrafındakilere yönelik saygısızlıkları' kabul ederek yol açtığı rahatsızlıklardan dolayı özür diledi. Yayın organındaki iddiaların bazı noktalarının ise 'gerçek dışı' olduğunu ifade eden Sono, yargı yoluna başvuracağını açıkladı. Sono'nun çektiği 'Ai no Mukidaşi' (Love Exposure) filmi, Japon film endüstrisinde toplum bazında 'güven sarsıcı yapıtlar' arasında gösteriliyor. 60 yaşındaki Japon yönetmen, ABD'deki film endüstrisi Hollywood'a çektiği 2021 yapımı 'Prisoners of the Ghostland' ile adını küresel arenaya taşımıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
japon, yönetmen, film, cinsel taciz
Japon yönetmen Sono cinsel taciz iddiaları karşısında özür diledi
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Japon yönetmen ve yazar Sono Sion suçlandığı cinsel taciz ve saldırı iddiaları sonrası 'etrafındakilere yönelik saygısızlıkları' kabul ederek özür diledi.
Sono, ulusal çaptaki Shukan Josei dergisinde yayımlanan 'rol karşılığında aktrislere cinsel ilişki için baskı yaptığı' iddialarını yanıtladı.
Bireysel ofisinden yayımlanan açıklamada Sono, 'bir yönetmen olarak bilinçsizlik ve etrafındakilere yönelik saygısızlıkları' kabul ederek yol açtığı rahatsızlıklardan dolayı özür diledi.
Yayın organındaki iddiaların bazı noktalarının ise 'gerçek dışı' olduğunu ifade eden Sono, yargı yoluna başvuracağını açıkladı.
Sono'nun çektiği 'Ai no Mukidaşi' (Love Exposure) filmi, Japon film endüstrisinde toplum bazında 'güven sarsıcı yapıtlar' arasında gösteriliyor.
60 yaşındaki Japon yönetmen, ABD'deki film endüstrisi Hollywood'a çektiği 2021 yapımı 'Prisoners of the Ghostland' ile adını küresel arenaya taşımıştı.