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Japonya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 106 ülkeye seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor
Japonya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 106 ülkeye seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor
Japonya, Kovid-19 salgını nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları gevşetmeye hazırlanyor. Bu kapsamda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 106 ülkeden yabancı... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
japonya
seyahat
ab
türkiye
yasak
iptal
kısıtlama
uçak
kovid-19
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Japonya'da hükümetin çarşamba günü geç saatlerde paylaştığı açıklamaya göre Güneydoğu Asya ülkesi, 106 ülkeye giriş yasağını kaldıracak. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, seyahat yasağının gevşetileceği ülkeler arasında ABD, AB ülkeleri, İngiltere ve Türkiye de bulunuyor. Öte yandan hükümet, yurt dışından Japonya'yı ziyaret edecek olanlar için ayırdığı aylık kotayı 7 binden 10 bine çıkaracağını açıkladı.Söz konusu açıklama sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, bahse konu ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmeyeceği, ancak yabancıların turistik amaçla hâlâ ülkeye alınmayacağını bildirdi.Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili ise "Karar sonrasında Japonya'ya kimlerin girebileceği konusunda bir değişiklik olmayacak" dedi. Yetkili, "Bu değişikliğin bir sonucu olarak Japonya'ya girebilecek yeni kimse olmayacak" diye ekledi. Yani, 1 Mart'tan bu yana Japonya'ya girmesine izin verilen yabancı öğrenciler, araştırmacılar ve iş seyahatinde olanlar ülkeye giriş yapmaya devam edecek ancak turistlerin girişi yasak olmaya devam edecek.Bu değişiklik sonrasında ülkenin sınırlarının 56 ülkeye kapalı kalmaya devam edeceği duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20220404/kovid-19un-yeni-varyanti-omicron-xe-ingiltere-ve-taylandda-goruldu--1055296555.html
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japonya, seyahat, ab, türkiye, yasak, iptal, kısıtlama, uçak, kovid-19

Japonya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 106 ülkeye seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor

11:27 07.04.2022 (güncellendi: 11:31 07.04.2022)
© AP Photo / Koji SasaharaJaponya, koronavirüs, Haneda havalimanı
Japonya, koronavirüs, Haneda havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
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Japonya, Kovid-19 salgını nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları gevşetmeye hazırlanyor. Bu kapsamda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 106 ülkeden yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişine getirilen yasak, 8 Nisan'dan itibaren kaldırılacak.
Japonya'da hükümetin çarşamba günü geç saatlerde paylaştığı açıklamaya göre Güneydoğu Asya ülkesi, 106 ülkeye giriş yasağını kaldıracak.
Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, seyahat yasağının gevşetileceği ülkeler arasında ABD, AB ülkeleri, İngiltere ve Türkiye de bulunuyor.
Öte yandan hükümet, yurt dışından Japonya'yı ziyaret edecek olanlar için ayırdığı aylık kotayı 7 binden 10 bine çıkaracağını açıkladı.
Söz konusu açıklama sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, bahse konu ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmeyeceği, ancak yabancıların turistik amaçla hâlâ ülkeye alınmayacağını bildirdi.
Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili ise "Karar sonrasında Japonya'ya kimlerin girebileceği konusunda bir değişiklik olmayacak" dedi. Yetkili, "Bu değişikliğin bir sonucu olarak Japonya'ya girebilecek yeni kimse olmayacak" diye ekledi.
Yani, 1 Mart'tan bu yana Japonya'ya girmesine izin verilen yabancı öğrenciler, araştırmacılar ve iş seyahatinde olanlar ülkeye giriş yapmaya devam edecek ancak turistlerin girişi yasak olmaya devam edecek.
Bu değişiklik sonrasında ülkenin sınırlarının 56 ülkeye kapalı kalmaya devam edeceği duyuruldu.
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