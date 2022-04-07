https://tr.sputniknews.com/20220407/kalin-turkiye-ukraynaya-guvenlik-garantileri-verilmesine-olumlu-bakiyor--1055384338.html

Kalın: Türkiye, Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesine olumlu bakıyor

Kalın: Türkiye, Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesine olumlu bakıyor

Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunulmasıyla ilgili görüşmelerin erken aşamada bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Kiev'e güvenlik... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T13:33+0300

2022-04-07T13:33+0300

2022-04-07T13:33+0300

ukrayna krizi

türkiye

ukrayna

ibrahim kalın

rusya

güvenlik garantileri

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna krizi ve Kiev ile Moskova arasında devam eden uzlaşı çabalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Financial Times'a demeç veren Kalın, "Güvenlik garantileri tartışması henüz erken aşamada, ancak prensipte buna olumlu bakıyoruz, zira Ukrayna'yı desteklemek istiyoruz. Ukraynalılarla ve Ruslarla görüştük. ABD'liler ve Fransızlarla da görüştük, fakat imzamızı atmadan önce askeri konuda ele alınması gereken çok fazla detay var" dedi.'Taraflar arasında Ukrayna'nın silahsızlandırılması konusunda büyük bir mesafe var'Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili detaylar üzerinde çalışmaların sürdüğünü anlatan Kalın, "Kiev ve Moskova'nın bu konudaki tutumları arasında büyük bir mesafe var. Moskova'nın temel talebi, Ukrayna'nın Rusya için tehdit oluşturabilecek ateş gücüne sahip olmaması. Bu, uzun menzilli füzeler gibi unsurları da kapsıyor. Ukrayna ise, herhangi bir egemen ülke gibi normal imkan ve kabiliyetlere sahip güçlü ve ciddi bir ordu istiyor" ifadelerini kullandı.'Rusya ve Ukrayna'yı müzakereleri sürdürmeye teşvik ediyoruz'Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında da konuşan Kalın, müzakerelerin bir turuna ev sahipliği yapan Türkiye'nin tarafları bunu sürdürmeye teşvik ettiğini kaydetti.Sözcü Kalın, "Diplomasiye bir şans vermeliyiz ve müzakerelere devam edilmesi önemli. Şahsen, önümüzdeki birkaç gün, hatta bir hafta içinde büyük bir ilerleme beklemiyorum. Fakat belki bir veya iki hafta içinde tekrar hareketlenme görebiliriz" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Savunma Bakanlığı'nın Rus ve Ukraynalı taraflarla sivillerin Mariupol'den tahliye edilmesi konusunda etkileşim kurduğunu da belirtti.

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türkiye, ukrayna, ibrahim kalın, rusya, güvenlik garantileri