https://tr.sputniknews.com/20220407/karamanda-gogus-kafesi-dokusundan-kulak-yapildi-1055384728.html

Göğüs kafesi dokusundan kulak yapıldı

Göğüs kafesi dokusundan kulak yapıldı

Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 23 yaşındaki gence göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T13:52+0300

2022-04-07T13:52+0300

2022-04-07T14:03+0300

kulak

yaşam

göğüs

konya selçuk üniversitesi

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Karaman'da çiftçilik yapan 23 yaşındaki Hamdi Aksoy, doğuştan sağ kulak kepçesi olmadığı için sosyal hayatında zorluklar yaşamaya başlayınca yaptığı araştırmalar sonucu SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Akdağ'a ulaştı.Kıkırdak dokusu şekillendirilip, kendi kulak derisiyle kaplandıOperasyonu gerçekleştiren Akdağ, daha önce yaptığı kulak kepçesi ameliyatını duyması üzerine hastasının kendisine ulaştığını söyledi.Aksoy'un rahatsızlığının ‘küçük kulak’ veya ‘kulak yokluğu’ olarak tanımlanan ‘mikrotia’ olduğunu belirten Akdağ, "Bu çocukların bazen duyma problemi olabiliyor, hastalar bazen duyma sorunu olmadan kulak kepçesi yokluğuyla da karşımıza çıkabiliyor. Bu hastaları duyması ve kulak kepçesiyle genel değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.Akdağ, Hamdi Aksoy'un vakaların geneline göre ileri bir yaşta kendilerine ulaştığını belirterek, şöyle dedi:Benzer rahatsızlığı olan kişilerin sosyal hayata adaptasyon sıkıntıları ile kendisine ulaştığını anlatan Akdağ, "Bu hastalar genelde saçlarını uzatır, sürekli bere takar. Durumlarını kamufle etmeye çalışır. Okul döneminde de akran baskısıyla çocuklar bize gelmek durumunda kalıyor. Biz de genelde okul öncesi dönemde eğer vücut oranları da uygunsa operasyonu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Hayaline kavuştuHamdi Aksoy da sağ kulak kepçesinin olmamasının sıkıntısını yıllarca çektiğini söyledi.Akdağ sayesinde hayaline kavuştuğunu belirten Aksoy, "Şu an her şey yolunda, mutluyum. Arkadaşlarım da gördü, tanıdı, 'Çok güzel olmuş, hayırlı olsun.' dediler. Onlar da benimle birlikte mutlu oldu" dedi.

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kulak, göğüs, konya selçuk üniversitesi