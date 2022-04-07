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Göğüs kafesi dokusundan kulak yapıldı
Göğüs kafesi dokusundan kulak yapıldı
Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 23 yaşındaki gence göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T13:52+0300
2022-04-07T14:03+0300
kulak
yaşam
göğüs
konya selçuk üniversitesi
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Karaman'da çiftçilik yapan 23 yaşındaki Hamdi Aksoy, doğuştan sağ kulak kepçesi olmadığı için sosyal hayatında zorluklar yaşamaya başlayınca yaptığı araştırmalar sonucu SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Akdağ'a ulaştı.Kıkırdak dokusu şekillendirilip, kendi kulak derisiyle kaplandıOperasyonu gerçekleştiren Akdağ, daha önce yaptığı kulak kepçesi ameliyatını duyması üzerine hastasının kendisine ulaştığını söyledi.Aksoy'un rahatsızlığının ‘küçük kulak’ veya ‘kulak yokluğu’ olarak tanımlanan ‘mikrotia’ olduğunu belirten Akdağ, "Bu çocukların bazen duyma problemi olabiliyor, hastalar bazen duyma sorunu olmadan kulak kepçesi yokluğuyla da karşımıza çıkabiliyor. Bu hastaları duyması ve kulak kepçesiyle genel değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.Akdağ, Hamdi Aksoy'un vakaların geneline göre ileri bir yaşta kendilerine ulaştığını belirterek, şöyle dedi:Benzer rahatsızlığı olan kişilerin sosyal hayata adaptasyon sıkıntıları ile kendisine ulaştığını anlatan Akdağ, "Bu hastalar genelde saçlarını uzatır, sürekli bere takar. Durumlarını kamufle etmeye çalışır. Okul döneminde de akran baskısıyla çocuklar bize gelmek durumunda kalıyor. Biz de genelde okul öncesi dönemde eğer vücut oranları da uygunsa operasyonu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Hayaline kavuştuHamdi Aksoy da sağ kulak kepçesinin olmamasının sıkıntısını yıllarca çektiğini söyledi.Akdağ sayesinde hayaline kavuştuğunu belirten Aksoy, "Şu an her şey yolunda, mutluyum. Arkadaşlarım da gördü, tanıdı, 'Çok güzel olmuş, hayırlı olsun.' dediler. Onlar da benimle birlikte mutlu oldu" dedi.
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kulak, göğüs, konya selçuk üniversitesi

Göğüs kafesi dokusundan kulak yapıldı

13:52 07.04.2022 (güncellendi: 14:03 07.04.2022)
© AASÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğuştan bir kulağı olmayan 23 yaşındaki gence, göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı.
SÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğuştan bir kulağı olmayan 23 yaşındaki gence, göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 23 yaşındaki gence göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı.
Karaman'da çiftçilik yapan 23 yaşındaki Hamdi Aksoy, doğuştan sağ kulak kepçesi olmadığı için sosyal hayatında zorluklar yaşamaya başlayınca yaptığı araştırmalar sonucu SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Akdağ'a ulaştı.

Kıkırdak dokusu şekillendirilip, kendi kulak derisiyle kaplandı

Operasyonu gerçekleştiren Akdağ, daha önce yaptığı kulak kepçesi ameliyatını duyması üzerine hastasının kendisine ulaştığını söyledi.
Aksoy'un rahatsızlığının ‘küçük kulak’ veya ‘kulak yokluğu’ olarak tanımlanan ‘mikrotia’ olduğunu belirten Akdağ, "Bu çocukların bazen duyma problemi olabiliyor, hastalar bazen duyma sorunu olmadan kulak kepçesi yokluğuyla da karşımıza çıkabiliyor. Bu hastaları duyması ve kulak kepçesiyle genel değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.
© AAHastaların genellikle 6-7 yaşında kendilerine başvurduğunu anlatan Akdağ, kişinin kaburgasındaki kıkırdak dokusu ve kulak derisinden tek seansta kulak kepçesi yaptıklarını dile getirdi.
Hastaların genellikle 6-7 yaşında kendilerine başvurduğunu anlatan Akdağ, kişinin kaburgasındaki kıkırdak dokusu ve kulak derisinden tek seansta kulak kepçesi yaptıklarını dile getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
Hastaların genellikle 6-7 yaşında kendilerine başvurduğunu anlatan Akdağ, kişinin kaburgasındaki kıkırdak dokusu ve kulak derisinden tek seansta kulak kepçesi yaptıklarını dile getirdi.
© AA
Akdağ, Hamdi Aksoy'un vakaların geneline göre ileri bir yaşta kendilerine ulaştığını belirterek, şöyle dedi:
"Estetik anlamda çok gecikmiş değil. 20-30 olsa da fark etmez. Bu hastanın kaburgasından, kişinin hayatını olumsuz etkilemeyecek bir bölgesinden kıkırdak dokusu aldık. Şekillendirdik ve kendi kulak derisiyle kapladık. Bir aylık pansuman sürecinden sonra pansuman da bırakıldı. Hasta normal sosyal hayatına devam ediyor. Hamdi'nin işitme sorunu yoktu. Hamdi de artık maske ve gözlük takabilir, herhangi bir sorunu kalmadı. Diğer kulağı nasılsa sağ kulağı da öyle. Kulağın şekli de değişmeyecek hatta aylar yıllar geçince iki kulak birbirine daha çok benzeyecek. Renk farklılığı olmayacak. Kendi dokusundan yaptığımız için enfeksiyon da olmaz."
Benzer rahatsızlığı olan kişilerin sosyal hayata adaptasyon sıkıntıları ile kendisine ulaştığını anlatan Akdağ, "Bu hastalar genelde saçlarını uzatır, sürekli bere takar. Durumlarını kamufle etmeye çalışır. Okul döneminde de akran baskısıyla çocuklar bize gelmek durumunda kalıyor. Biz de genelde okul öncesi dönemde eğer vücut oranları da uygunsa operasyonu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayaline kavuştu

Hamdi Aksoy da sağ kulak kepçesinin olmamasının sıkıntısını yıllarca çektiğini söyledi.
Akdağ sayesinde hayaline kavuştuğunu belirten Aksoy, "Şu an her şey yolunda, mutluyum. Arkadaşlarım da gördü, tanıdı, 'Çok güzel olmuş, hayırlı olsun.' dediler. Onlar da benimle birlikte mutlu oldu" dedi.
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