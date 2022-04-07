Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220407/kargo-grubunun-eski-solisti-koray-candemirin-annesi-9-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1055390165.html
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T16:18+0300
2022-04-07T16:18+0300
yaşam
türkiye
kargo
şarkıcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055390140_0:1:771:434_1920x0_80_0_0_7910b07e8c1890c7523368e952ff2d4a.jpg
İddiaya göre, şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü.Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.
https://tr.sputniknews.com/20210908/yaslandiklari-balkon-duvari-yikilinca-6-metreden-asagiya-dustuler-1048731876.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055390140_95:0:674:434_1920x0_80_0_0_feaedc4b178fa10eac79ce71983390a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kargo, şarkıcı

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

16:18 07.04.2022
© DHAKargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti.
Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü.
Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.
Yaslandıkları balkon duvarı yıkılınca 6 metreden aşağıya düştüler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
TÜRKİYE
Yaslandıkları balkon duvarı yıkılınca 6 metreden aşağıya düştüler
8 Eylül 2021, 16:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала