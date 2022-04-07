https://tr.sputniknews.com/20220407/kargo-grubunun-eski-solisti-koray-candemirin-annesi-9-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1055390165.html
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T16:18+0300
2022-04-07T16:18+0300
2022-04-07T16:18+0300
yaşam
türkiye
kargo
şarkıcı
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İddiaya göre, şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü.Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.
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türkiye, kargo, şarkıcı
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü.
Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.