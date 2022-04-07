https://tr.sputniknews.com/20220407/kargo-grubunun-eski-solisti-koray-candemirin-annesi-9-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1055390165.html

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T16:18+0300

2022-04-07T16:18+0300

2022-04-07T16:18+0300

yaşam

türkiye

kargo

şarkıcı

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İddiaya göre, şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü.Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

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türkiye, kargo, şarkıcı