Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220407/kenyada-kinder-urunleri-incelemeye-alindi-1055380817.html
Kenya'da Kinder ürünleri incelemeye alındı
Kenya'da Kinder ürünleri incelemeye alındı
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, bazı Avrupa ülkelerinde sağlık endişelerinden ötürü toplatılan Kinder çikolata ürünleri için inceleme başlatıldı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T12:01+0300
2022-04-07T12:05+0300
kinder sürpriz
dünya
kenya
inceleme
salmonella bakterisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055380954_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_79537791009a58051a52ef451618fd45.jpg
Business Daily'nin haberine göre, Kenya Standartlar Bürosu, Kinder ürünlerinden örnekler alarak soruşturma başlattı.Enstitü Direktörü Bernard Njiraini, ürünlere ilişkin net bir karar almadan önce test sonuçlarının çıkmasının bekleneceğini ifade etti.İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.Ferrero grubu, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/kinder-surprise-ureticisi-ferrerodan-turkiye-aciklamasi-1055370195.html
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055380954_56:0:656:450_1920x0_80_0_0_cb1b51a3b2d48766f1cadde9bbb7587f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kinder sürpriz, kenya, inceleme, salmonella bakterisi

Kenya'da Kinder ürünleri incelemeye alındı

12:01 07.04.2022 (güncellendi: 12:05 07.04.2022)
© AFP 2022Kinder, yumurta
Kinder, yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, bazı Avrupa ülkelerinde sağlık endişelerinden ötürü toplatılan Kinder çikolata ürünleri için inceleme başlatıldı.
Business Daily'nin haberine göre, Kenya Standartlar Bürosu, Kinder ürünlerinden örnekler alarak soruşturma başlattı.
Enstitü Direktörü Bernard Njiraini, ürünlere ilişkin net bir karar almadan önce test sonuçlarının çıkmasının bekleneceğini ifade etti.
İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.
Ferrero grubu, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.
Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.
Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.
Kinder sürpriz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
DÜNYA
Kinder Surprise üreticisi Ferrero'dan 'Türkiye' açıklaması
Dün, 22:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала