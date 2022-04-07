https://tr.sputniknews.com/20220407/kesmek-icin-aldigi-kaz-nereye-gitse-pesini-birakmiyor-1055372774.html

Kesmek için aldığı kaz, nereye gitse peşini bırakmıyor

Kesmek için aldığı kaz, nereye gitse peşini bırakmıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Zehir'in 4 ay önce kesmek için aldığı kaz ile arasındaki bağı, dikkat çekiyor. 'Paşa' isimli kaz... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T00:44+0300

2022-04-07T00:44+0300

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yaşam

manisa

kaz

hayvan

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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için bir arkadaşından kaz aldı. Bir süre sonra kazın yanından ayrılmadığını, sürekli peşinden geldiğini fark eden Zehir, 'Paşa' ismini verdiği hayvanı kesmekten vazgeçti.Paşa, şimdilerde Mustafa Zehir'in peşinden kahvehaneye gidiyor, Zehir'in kullandığı traktörü takip ediyor.Mustafa Zehir, motosikletle hızlı gittiğinde dahi Paşa, sahibinin peşinden ayrılmıyor.Paşa'yla aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Mustafa Zehir, "Nereye gitsem peşimde. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor. Uzaklaşmak istediğimde, arkamdan bir çocuk gibi sesini yükseltip, bağırıyor. Hatta bir süre peşimden gelmesin diye evin avlu kapısını kapatmak zorunda kalıyordum" dedi.

manisa

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manisa, kaz, hayvan