https://tr.sputniknews.com/20220407/kesmek-icin-aldigi-kaz-nereye-gitse-pesini-birakmiyor-1055372774.html
Kesmek için aldığı kaz, nereye gitse peşini bırakmıyor
Kesmek için aldığı kaz, nereye gitse peşini bırakmıyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Zehir'in 4 ay önce kesmek için aldığı kaz ile arasındaki bağı, dikkat çekiyor. 'Paşa' isimli kaz... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T00:44+0300
2022-04-07T00:44+0300
2022-04-07T00:44+0300
yaşam
manisa
kaz
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055372749_0:60:617:407_1920x0_80_0_0_99dd372b56e768131de237130a3867f7.png
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için bir arkadaşından kaz aldı. Bir süre sonra kazın yanından ayrılmadığını, sürekli peşinden geldiğini fark eden Zehir, 'Paşa' ismini verdiği hayvanı kesmekten vazgeçti.Paşa, şimdilerde Mustafa Zehir'in peşinden kahvehaneye gidiyor, Zehir'in kullandığı traktörü takip ediyor.Mustafa Zehir, motosikletle hızlı gittiğinde dahi Paşa, sahibinin peşinden ayrılmıyor.Paşa'yla aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Mustafa Zehir, "Nereye gitsem peşimde. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor. Uzaklaşmak istediğimde, arkamdan bir çocuk gibi sesini yükseltip, bağırıyor. Hatta bir süre peşimden gelmesin diye evin avlu kapısını kapatmak zorunda kalıyordum" dedi.
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055372749_3:0:546:407_1920x0_80_0_0_7b69e85885722d6af999631455bb7403.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
manisa, kaz, hayvan
Kesmek için aldığı kaz, nereye gitse peşini bırakmıyor
Abone ol
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Zehir'in 4 ay önce kesmek için aldığı kaz ile arasındaki bağı, dikkat çekiyor. 'Paşa' isimli kaz, Mustafa Zehir ile kahvehaneye gidiyor, Zehir'in traktörünü takip ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için bir arkadaşından kaz aldı. Bir süre sonra kazın yanından ayrılmadığını, sürekli peşinden geldiğini fark eden Zehir, 'Paşa' ismini verdiği hayvanı kesmekten vazgeçti.
Paşa, şimdilerde Mustafa Zehir'in peşinden kahvehaneye gidiyor, Zehir'in kullandığı traktörü takip ediyor.
Mustafa Zehir, motosikletle hızlı gittiğinde dahi Paşa, sahibinin peşinden ayrılmıyor.
Paşa'yla aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Mustafa Zehir, "Nereye gitsem peşimde. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor. Uzaklaşmak istediğimde, arkamdan bir çocuk gibi sesini yükseltip, bağırıyor. Hatta bir süre peşimden gelmesin diye evin avlu kapısını kapatmak zorunda kalıyordum" dedi.