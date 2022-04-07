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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/kremlin-batinin-putinin-ailesine-donuk-yaptirimlari-kontrolden-cikmis-politikasinin-devami---1055383591.html
Kremlin: Batı’nın, Putin’in ailesine dönük yaptırımları kontrolden çıkmış politikasının devamı
Kremlin: Batı’nın, Putin’in ailesine dönük yaptırımları kontrolden çıkmış politikasının devamı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Rusya Devlet Başkanı Putin’in ailesi ile yakın çevresinde yer alanlara karşı yeni yaptırım kararları almış olmasına ilişkin... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T13:18+0300
2022-04-07T13:36+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
yaptırım
ermenistan
azerbaycan
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rusya’yı Ukrayna’daki askeri operasyonu üstünden cezalandırmak için Rusya lideri Vladimir Putin’in aile üyelerine karşı yaptırım kararı almış olmasıyla ilgili soru karşısında, “Yaptırımları, kısıtlama getirmeye yönelik bu kontrolden çıkmış, çılgınca politikanın devamı olarak görüyoruz” dedi. Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “Aile üyelerine yaptırım getirilmesi ise, açıklama gerektirmeyen, kendini kendiliğinden ortaya koyan bir karar. Bunun gibi kararların değerlendirme gerektiğini sanmıyorum, zira onları anlamak da açıklamak da güç. Ne yazık ki karşımızda, muhatap olmamız gereken böyle bir karşı taraf var. Yeni yaptırımlara mutlaka karşılık vereceğiz.”Bunun yanında Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya silah göndermeyi ve askeri yardım yapmayı sürdürme kararının, Rusya ile Ukrayna’nın barış görüşmelerinde başarı sağlanması olasılığına zarar verdiğini kaydetti. Kremlin Sözcüsü, “Ukrayna’ya silah pompalamak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarılı olmasına yardımcı olmayacak. Bunun, (müzakereler üstünde) büyük olasılıkla negatif bir etkisi olacak” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kremlin Sözcüsü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın çarşamba günü Brüksel’de bir araya gelmiş olmasını ve ülkeleri arasındaki barış görüşmelerinin hazırlıklarına başladıklarını ilan etmiş olmalarını ‘çok olumlu bir gelişme’ olarak değerlendi. Peskov, “Barış anlaşması üstünde böyle bir ilerleme sağlanmış olması çok, çok önemli bir gelişme ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Peskov bu sene Endonezya’da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’ne Rusya lideri Putin’in katılıp katılmayacağına ise ‘olayların nasıl gelişeceğine bağlı olarak’ karar verileceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü söz konusu açıklamayı, bazı Batı liderlerinin, Rusya Devlet Başkanı’nın zirveye davet edilmemesi yönünde yaptıkları çağrılarla ilgili soru üstüne yaptı.
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, yaptırım, ermenistan, azerbaycan

Kremlin: Batı’nın, Putin’in ailesine dönük yaptırımları kontrolden çıkmış politikasının devamı

13:18 07.04.2022 (güncellendi: 13:36 07.04.2022)
© SputnikKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Rusya Devlet Başkanı Putin’in ailesi ile yakın çevresinde yer alanlara karşı yeni yaptırım kararları almış olmasına ilişkin, bunun, Batı ülkelerinin izlediği ‘kontrolden çıkmış, çılgınca politikanın’ devamı olduğu yorumu yaptı. Peskov, söz konusu yeni yaptırımlara mutlaka karşılık vereceklerini de ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rusya’yı Ukrayna’daki askeri operasyonu üstünden cezalandırmak için Rusya lideri Vladimir Putin’in aile üyelerine karşı yaptırım kararı almış olmasıyla ilgili soru karşısında, “Yaptırımları, kısıtlama getirmeye yönelik bu kontrolden çıkmış, çılgınca politikanın devamı olarak görüyoruz” dedi.
Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “Aile üyelerine yaptırım getirilmesi ise, açıklama gerektirmeyen, kendini kendiliğinden ortaya koyan bir karar. Bunun gibi kararların değerlendirme gerektiğini sanmıyorum, zira onları anlamak da açıklamak da güç. Ne yazık ki karşımızda, muhatap olmamız gereken böyle bir karşı taraf var. Yeni yaptırımlara mutlaka karşılık vereceğiz.”
Bunun yanında Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya silah göndermeyi ve askeri yardım yapmayı sürdürme kararının, Rusya ile Ukrayna’nın barış görüşmelerinde başarı sağlanması olasılığına zarar verdiğini kaydetti. Kremlin Sözcüsü, “Ukrayna’ya silah pompalamak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarılı olmasına yardımcı olmayacak. Bunun, (müzakereler üstünde) büyük olasılıkla negatif bir etkisi olacak” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Kremlin Sözcüsü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın çarşamba günü Brüksel’de bir araya gelmiş olmasını ve ülkeleri arasındaki barış görüşmelerinin hazırlıklarına başladıklarını ilan etmiş olmalarını ‘çok olumlu bir gelişme’ olarak değerlendi. Peskov, “Barış anlaşması üstünde böyle bir ilerleme sağlanmış olması çok, çok önemli bir gelişme ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.
Peskov bu sene Endonezya’da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’ne Rusya lideri Putin’in katılıp katılmayacağına ise ‘olayların nasıl gelişeceğine bağlı olarak’ karar verileceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü söz konusu açıklamayı, bazı Batı liderlerinin, Rusya Devlet Başkanı’nın zirveye davet edilmemesi yönünde yaptıkları çağrılarla ilgili soru üstüne yaptı.
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