https://tr.sputniknews.com/20220407/macaristan-rusyadan-nukleer-yakiti-hava-yoluyla-aliyoruz-1055378545.html

Macaristan: Rusya'dan nükleer yakıtı hava yoluyla alıyoruz

Macaristan: Rusya'dan nükleer yakıtı hava yoluyla alıyoruz

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna kriziyle birlikte demiryoluyla nakliyenin imkansız hale gelmesiyle Rusya'dan nükleer yakıtı hava yoluyla... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T11:01+0300

2022-04-07T11:01+0300

2022-04-07T11:05+0300

ukrayna krizi

rusya

macaristan

peter siyarto

nükleer santral

yaptırım

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Macaristan Dışişleri bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna krizi ve Rusya'yı enerji alanında hedef alan yaptırımları değerlendirdi.Szijjarto, yaptığı açıklamada, çatışma ortamının demiryoluyla nakliyeyi imkansız hale getirmesinin ardından, Paks nükleer santrali için Rusya'dan ilk nükleer yakıtı, çarşamba günü hava yoluyla aldıklarını söyledi.Budapeşte'nin, Rus petrol ve doğalgazına yönelik yaptırım uygulanmasını reddettiğini yineleyen Szijjarto, nükleer enerjiye dönük yaptırımların Macaristan için 'kırmızı çizgi' olduğunu vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220406/macaristan-rusyadan-dogalgaz-almanin-yollarini-ariyor-abnin-hicbir-rolu-yok-1055360253.html

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rusya, macaristan, peter siyarto, nükleer santral, yaptırım