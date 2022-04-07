https://tr.sputniknews.com/20220407/macaristan-rusyadan-nukleer-yakiti-hava-yoluyla-aliyoruz-1055378545.html
Macaristan: Rusya'dan nükleer yakıtı hava yoluyla alıyoruz
Macaristan: Rusya'dan nükleer yakıtı hava yoluyla alıyoruz
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna kriziyle birlikte demiryoluyla nakliyenin imkansız hale gelmesiyle Rusya'dan nükleer yakıtı hava yoluyla... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T11:01+0300
2022-04-07T11:01+0300
2022-04-07T11:05+0300
ukrayna krizi
rusya
macaristan
peter siyarto
nükleer santral
yaptırım
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Macaristan Dışişleri bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna krizi ve Rusya'yı enerji alanında hedef alan yaptırımları değerlendirdi.Szijjarto, yaptığı açıklamada, çatışma ortamının demiryoluyla nakliyeyi imkansız hale getirmesinin ardından, Paks nükleer santrali için Rusya'dan ilk nükleer yakıtı, çarşamba günü hava yoluyla aldıklarını söyledi.Budapeşte'nin, Rus petrol ve doğalgazına yönelik yaptırım uygulanmasını reddettiğini yineleyen Szijjarto, nükleer enerjiye dönük yaptırımların Macaristan için 'kırmızı çizgi' olduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220406/macaristan-rusyadan-dogalgaz-almanin-yollarini-ariyor-abnin-hicbir-rolu-yok-1055360253.html
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rusya, macaristan, peter siyarto, nükleer santral, yaptırım
Macaristan: Rusya'dan nükleer yakıtı hava yoluyla alıyoruz
11:01 07.04.2022 (güncellendi: 11:05 07.04.2022) Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna kriziyle birlikte demiryoluyla nakliyenin imkansız hale gelmesiyle Rusya'dan nükleer yakıtı hava yoluyla aldıklarını söyledi.
Macaristan Dışişleri bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna krizi ve Rusya'yı enerji alanında hedef alan yaptırımları değerlendirdi.
Szijjarto, yaptığı açıklamada, çatışma ortamının demiryoluyla nakliyeyi imkansız hale getirmesinin ardından, Paks nükleer santrali için Rusya'dan ilk nükleer yakıtı, çarşamba günü hava yoluyla aldıklarını söyledi.
Budapeşte'nin, Rus petrol ve doğalgazına yönelik yaptırım uygulanmasını reddettiğini yineleyen Szijjarto, nükleer enerjiye dönük yaptırımların Macaristan için 'kırmızı çizgi' olduğunu vurguladı.