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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/macrondan-putinle-sikca-gorustugunu-elestirenlere-yanit-ateskes-icin-caba-harciyorum-1055372112.html
Macron’dan, Putin’le sıkça görüştüğünü eleştirenlere yanıt: Ateşkes için çaba harcıyorum
Macron’dan, Putin’le sıkça görüştüğünü eleştirenlere yanıt: Ateşkes için çaba harcıyorum
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyalogu sürdürmenin gerekli olduğunu belirtti. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T00:06+0300
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ukrayna krizi
emmanuel macron
vladimir putin
fransa
rusya
mateusz morawiecki
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna açıklamasında, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin, Putin’i düzenli aradığı yönündeki eleştirilerini değerlendirdi.Fransa lideri, “Fransa adına Başkan Putin ile sürekli konuşmanın tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum. Rusya’yla diyalog için her zaman çaba harcadım. Ateşkesi sağlamak için sürekli diyalog yürüttüm” diye konuştu.
fransa
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emmanuel macron, vladimir putin, fransa, rusya, mateusz morawiecki

Macron’dan, Putin’le sıkça görüştüğünü eleştirenlere yanıt: Ateşkes için çaba harcıyorum

00:06 07.04.2022
© REUTERS / Hannibal HanschkeFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyalogu sürdürmenin gerekli olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna açıklamasında, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin, Putin’i düzenli aradığı yönündeki eleştirilerini değerlendirdi.
Fransa lideri, “Fransa adına Başkan Putin ile sürekli konuşmanın tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum. Rusya’yla diyalog için her zaman çaba harcadım. Ateşkesi sağlamak için sürekli diyalog yürüttüm” diye konuştu.
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