https://tr.sputniknews.com/20220407/macrondan-putinle-sikca-gorustugunu-elestirenlere-yanit-ateskes-icin-caba-harciyorum-1055372112.html

Macron’dan, Putin’le sıkça görüştüğünü eleştirenlere yanıt: Ateşkes için çaba harcıyorum

Macron’dan, Putin’le sıkça görüştüğünü eleştirenlere yanıt: Ateşkes için çaba harcıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyalogu sürdürmenin gerekli olduğunu belirtti. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T00:06+0300

2022-04-07T00:06+0300

2022-04-07T00:04+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

vladimir putin

fransa

rusya

mateusz morawiecki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053631288_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0875f65e0d9dcefeac2a37554ece5ed8.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna açıklamasında, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin, Putin’i düzenli aradığı yönündeki eleştirilerini değerlendirdi.Fransa lideri, “Fransa adına Başkan Putin ile sürekli konuşmanın tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum. Rusya’yla diyalog için her zaman çaba harcadım. Ateşkesi sağlamak için sürekli diyalog yürüttüm” diye konuştu.

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emmanuel macron, vladimir putin, fransa, rusya, mateusz morawiecki