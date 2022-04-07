https://tr.sputniknews.com/20220407/macrondan-putinle-sikca-gorustugunu-elestirenlere-yanit-ateskes-icin-caba-harciyorum-1055372112.html
Macron’dan, Putin’le sıkça görüştüğünü eleştirenlere yanıt: Ateşkes için çaba harcıyorum
Macron’dan, Putin’le sıkça görüştüğünü eleştirenlere yanıt: Ateşkes için çaba harcıyorum
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyalogu sürdürmenin gerekli olduğunu belirtti. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T00:06+0300
2022-04-07T00:06+0300
2022-04-07T00:04+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
vladimir putin
fransa
rusya
mateusz morawiecki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053631288_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0875f65e0d9dcefeac2a37554ece5ed8.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna açıklamasında, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin, Putin’i düzenli aradığı yönündeki eleştirilerini değerlendirdi.Fransa lideri, “Fransa adına Başkan Putin ile sürekli konuşmanın tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum. Rusya’yla diyalog için her zaman çaba harcadım. Ateşkesi sağlamak için sürekli diyalog yürüttüm” diye konuştu.
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053631288_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_394171e8110b7cff68535bbba9f9f53a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emmanuel macron, vladimir putin, fransa, rusya, mateusz morawiecki
Macron’dan, Putin’le sıkça görüştüğünü eleştirenlere yanıt: Ateşkes için çaba harcıyorum
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le diyalogu sürdürmenin gerekli olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna açıklamasında, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin, Putin’i düzenli aradığı yönündeki eleştirilerini değerlendirdi.
Fransa lideri, “Fransa adına Başkan Putin ile sürekli konuşmanın tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum. Rusya’yla diyalog için her zaman çaba harcadım. Ateşkesi sağlamak için sürekli diyalog yürüttüm” diye konuştu.