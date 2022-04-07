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Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna verdiği yanıtta, tartışmaların içine girmek istemediğini... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T19:11+0300
2022-04-07T19:11+0300
politika
mansur yavaş
ankara
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" açıklaması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı. Yavaş, tartışmaların içine girmek istemediğini belirtti.Haberler.com'a konuşan Yavaş, basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin'in yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu belirterek, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.Yavaş, tartışmaların içine girmek istemediğini belirtti.Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:"Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşerilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz."
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mansur yavaş, ankara, cumhurbaşkanlığı seçimi

Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt

19:11 07.04.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna verdiği yanıtta, tartışmaların içine girmek istemediğini söyledi. Yavaş, basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin'in yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu ifade etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" açıklaması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı. Yavaş, tartışmaların içine girmek istemediğini belirtti.
Haberler.com'a konuşan Yavaş, basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin'in yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu belirterek, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.

Yavaş, tartışmaların içine girmek istemediğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşerilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz."
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