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Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Soğuklar geri geliyor
Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Soğuklar geri geliyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede azalacak. Öte... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T21:07+0300
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yaşam
türkiye
meteoroloji
soğuk hava
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;“8 – 14 Nisan 2022 tarihlerinde genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.”
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türkiye, meteoroloji, soğuk hava

Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Soğuklar geri geliyor

21:07 07.04.2022
© AAfırtına
fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede azalacak. Öte yandan 14 il için de kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“8 – 14 Nisan 2022 tarihlerinde genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.”
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