https://tr.sputniknews.com/20220407/meteorolojiden-hava-durumu-aciklamasi-soguklar-geri-geliyor-1055396453.html

Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Soğuklar geri geliyor

Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Soğuklar geri geliyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede azalacak. Öte... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T21:07+0300

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yaşam

türkiye

meteoroloji

soğuk hava

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;“8 – 14 Nisan 2022 tarihlerinde genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.”

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türkiye, meteoroloji, soğuk hava