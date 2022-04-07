Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Soğuklar geri geliyor
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede azalacak. Öte yandan 14 il için de kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
🔊Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 7, 2022
Doğu Kesimlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @TunceliValiligi @bingolvaliligi @elazig_valiligi @TCMusValiligi @ErzurumValilik @KarsValiligi @AgriValilik @tcvanvaliligi @HakkariValiligi @SirnakValiligi @RizeVali @TrabzonValilik @artvinvaliligi pic.twitter.com/NTojEBo8JB
“8 – 14 Nisan 2022 tarihlerinde genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.”
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 7, 2022
(8 - 14 Nisan 2022)
Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/CsR00ZCyfn