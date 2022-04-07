https://tr.sputniknews.com/20220407/misustin-rusyadan-cikacak-yabanci-sirketlerin-isletmeleri-faaliyetlerine-devam-etmeli-1055386636.html

Mişustin: Rusya'dan çıkacak yabancı şirketlerin işletmeleri faaliyetlerine devam etmeli

Mişustin: Rusya'dan çıkacak yabancı şirketlerin işletmeleri faaliyetlerine devam etmeli

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkeden çıkma kararı alan yabancı şirketlerin yerel işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmesi, istihdam alanlarının korunması... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T14:42+0300

2022-04-07T14:42+0300

2022-04-07T14:42+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

mihail mişustin

rus parlamentosunun alt kanadı duma

ekonomi

yaptırım

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya ekonomideki durumla ilgili bir rapor sunan Mişustin, Moskova'nın yabancı şirketlerle yapıcı diyaloğa her zamanki gibi açık olduğunu belirterek "Rusya, yabancı şirketlerin ülkedeki projelerinde yürüttükleri çalışmalara ve sergiledikleri çabalara saygı duyuyor. Ancak yine de gitmek zorundaysanız, işletmeniz çalışmasına devam etmeli. Zira bu istihdam sağlıyor. Vatandaşlarımız oralarda çalışıyor. Onların çıkarlarının korunması bizim önceliğimiz. İnsanların yaşam düzeyi, yabancı siyasetçilerin kaprislerine bağlı olamaz" dedi.Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Rusya'ya karşı ekonomik savaş başlatıldığını ancak Moskova'nın Batı'nın eşi görülmemiş yaptırımlarına daha önce dayanmayı başardığını anımsattı.'Tüm siyasi ihtilafları bir kenara bırakıp birlik olmalıyız'Duma'daki partilerin temsilcilerine seslenen Mişustin, bugünkü meydan okumalar karşısında tüm siyasi ihtilafların bir kenara bırakılması ve halkın çıkarlarının korunması, Devlet Başkanı Putin'in koyduğu hedeflere ulaşılması için birlik olunması gerektiğini vurguladı.'Rusya'nın son 30 yılda karşı karşıya kaldığı en zor durum'Mevcut durumu Rusya'nın son 30 yılda karşı karşıya kaldığı en zor durum olarak niteleyen Mişustin, Rusya'yı küresel ekonomiden tecrit etmek isteyenlerin başarılı olamayacağının altını çizdi.Son yıllarda önce pandemi, daha sonra hasım ülkelerin eylemleri sonucu oluşan durumun yerli ürünlerin üretiminin artırılmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini söyleyen Mişustin, Rusya'nın tahıl, bitkisel yağ, balık ve et ihtiyacının yüzde 100'den fazlasını, patates, süt ve sebze ihtiyacının da yüzde 80'den fazlasını kendi kendine sağlayabildiğine dikkat çekti.

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rusya, ukrayna, mihail mişustin, rus parlamentosunun alt kanadı duma, ekonomi, yaptırım