https://tr.sputniknews.com/20220407/nariskin-rusya-bugun-gercek-anlamda-cok-kutuplu-bir-dunya-yaratiyor-1055387711.html
Narışkin: Rusya bugün gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya yaratıyor
Narışkin: Rusya bugün gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya yaratıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, bugün Rusya'nın henüz var olmayan ve herkesin kazançlı çıkacağı çok kutuplu bir dünya yaratmakta... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T15:06+0300
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi için kaleme aldığı makalede, bugün Rusya'nın henüz var olmayan ve herkesin, hatta Moskova'nın mevcut rakiplerinin dahi kazançlı çıkacağı çok kutuplu bir dünya yaratmakta olduğunu yazdı.Makalede, Avrupa ve dünya tarihindeki yeni aşamanın tek kutuplu dünyanın ve ABD'nin koşulları üzerine inşa edilen, Amerikalıların ‘alternatif güç merkezlerine dönüşmeleri ile ilgili en ufak olasılığı dahi önlemek için diğer devletleri yok etmesine’ izin veren uluslararası ilişkiler sisteminin çöküşü olduğuna dikkat çekildi.Örnek olarak Washington’un Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’de hegemonyasını oturtma girişimleri gösterilen yazıda, bugün Ukrayna'nın da bu listeye eklendiği kaydedildi.Narışkin, “Bugün Rusya bu sisteme açıkça meydan okuyor, daha önce hiç var olmayan ve herkesin, hatta mevcut rakiplerimizin dahi gelecekte kazançlı çıkacağı gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya yaratıyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/rusya-disisleri-ukrayna-yeni-bir-baris-anlasmasi-taslagi-iletti-1055385834.html
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Narışkin: Rusya bugün gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya yaratıyor
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, bugün Rusya'nın henüz var olmayan ve herkesin kazançlı çıkacağı çok kutuplu bir dünya yaratmakta olduğunu belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rus Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi için kaleme aldığı makalede, bugün Rusya'nın henüz var olmayan ve herkesin, hatta Moskova'nın mevcut rakiplerinin dahi kazançlı çıkacağı çok kutuplu bir dünya yaratmakta olduğunu yazdı.
Makalede, Avrupa ve dünya tarihindeki yeni aşamanın tek kutuplu dünyanın ve ABD'nin koşulları üzerine inşa edilen, Amerikalıların ‘alternatif güç merkezlerine dönüşmeleri ile ilgili en ufak olasılığı dahi önlemek için diğer devletleri yok etmesine’ izin veren uluslararası ilişkiler sisteminin çöküşü olduğuna dikkat çekildi.
Örnek olarak Washington’un Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’de hegemonyasını oturtma girişimleri gösterilen yazıda, bugün Ukrayna'nın da bu listeye eklendiği kaydedildi.
Narışkin, “Bugün Rusya bu sisteme açıkça meydan okuyor, daha önce hiç var olmayan ve herkesin, hatta mevcut rakiplerimizin dahi gelecekte kazançlı çıkacağı gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya yaratıyor” ifadelerini kullandı.