https://tr.sputniknews.com/20220407/nato-disisleri-bakanlari-ukraynaya-destegin-guclendirilmesi-konusunda-anlasti-1055392032.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya verilen desteğin güçlendirilmesi konusunda anlaştık

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya verilen desteğin güçlendirilmesi konusunda anlaştık

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının yaptıkları toplantıda Ukrayna'ya desteği güçlendirmeyi kabul ettiklerini söyledi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T17:23+0300

2022-04-07T17:23+0300

2022-04-07T17:39+0300

ukrayna krizi

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

açıklama

ukrayna

yaptırım

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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada Stoltenberg, "Ukrayna'ya verilen desteği daha da güçlendirmemiz ve sürdürmemiz gerektiği konusunda anlaştık" dedi. Stoltenberg, müttefiklerin NATO'nun Gürcistan ve Bosna Hersek'in savunma yeteneklerini güçlendirmeye yardım etmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.'Benzeri görülmemiş yaptırımlar'Ayrıca NATO başkanı, Rusya'ya yönelik yaptırımları 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi ve bakanların Moskova üzerinde baskıyı sürdürmenin gerekli olduğu konusunda hemfikir olduklarını da belirtti.Stoltenberg, NATO'nun 'krizin küresel sonuçları olduğu için Asya Pasifik'teki ortaklarla iş birliğini artırmayı kabul ettiğini' ifade etti.'Ciddi bir meydan okuma'Çin'in yaptırımlar konusundaki tutumuna da değinen Stoltenberg, "Çin'in Rus saldırganlığını kınamaya istekli olmadığını gördük ve Pekin, ulusların kendi yollarını seçme hakkını sorgulamak için Moskova'ya katıldı. Bu hepimiz için ciddi bir meydan okuma" dedi.

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