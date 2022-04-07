https://tr.sputniknews.com/20220407/nato-disisleri-bakanlari-ukraynaya-destegin-guclendirilmesi-konusunda-anlasti-1055392032.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya verilen desteğin güçlendirilmesi konusunda anlaştık
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya verilen desteğin güçlendirilmesi konusunda anlaştık
Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının yaptıkları toplantıda Ukrayna'ya desteği güçlendirmeyi kabul ettiklerini söyledi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T17:23+0300
2022-04-07T17:23+0300
2022-04-07T17:39+0300
ukrayna krizi
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
açıklama
ukrayna
yaptırım
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada Stoltenberg, "Ukrayna'ya verilen desteği daha da güçlendirmemiz ve sürdürmemiz gerektiği konusunda anlaştık" dedi. Stoltenberg, müttefiklerin NATO'nun Gürcistan ve Bosna Hersek'in savunma yeteneklerini güçlendirmeye yardım etmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.'Benzeri görülmemiş yaptırımlar'Ayrıca NATO başkanı, Rusya'ya yönelik yaptırımları 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi ve bakanların Moskova üzerinde baskıyı sürdürmenin gerekli olduğu konusunda hemfikir olduklarını da belirtti.Stoltenberg, NATO'nun 'krizin küresel sonuçları olduğu için Asya Pasifik'teki ortaklarla iş birliğini artırmayı kabul ettiğini' ifade etti.'Ciddi bir meydan okuma'Çin'in yaptırımlar konusundaki tutumuna da değinen Stoltenberg, "Çin'in Rus saldırganlığını kınamaya istekli olmadığını gördük ve Pekin, ulusların kendi yollarını seçme hakkını sorgulamak için Moskova'ya katıldı. Bu hepimiz için ciddi bir meydan okuma" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220406/nato-danimarkada-kuantum-teknolojisi-icin-yeni-bir-merkez-kuracak-1055350269.html
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, açıklama, ukrayna, yaptırım
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya verilen desteğin güçlendirilmesi konusunda anlaştık
17:23 07.04.2022 (güncellendi: 17:39 07.04.2022) Abone ol
Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının yaptıkları toplantıda Ukrayna'ya desteği güçlendirmeyi kabul ettiklerini söyledi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada Stoltenberg, "Ukrayna'ya verilen desteği daha da güçlendirmemiz ve sürdürmemiz gerektiği konusunda anlaştık" dedi.
Stoltenberg, müttefiklerin NATO'nun Gürcistan ve Bosna Hersek'in savunma yeteneklerini güçlendirmeye yardım etmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.
'Benzeri görülmemiş yaptırımlar'
Ayrıca NATO başkanı, Rusya'ya yönelik yaptırımları 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi ve bakanların Moskova üzerinde baskıyı sürdürmenin gerekli olduğu konusunda hemfikir olduklarını da belirtti.
Stoltenberg, NATO'nun 'krizin küresel sonuçları olduğu için Asya Pasifik'teki ortaklarla iş birliğini artırmayı kabul ettiğini' ifade etti.
'Ciddi bir meydan okuma'
Çin'in yaptırımlar konusundaki tutumuna da değinen Stoltenberg, "Çin'in Rus saldırganlığını kınamaya istekli olmadığını gördük ve Pekin, ulusların kendi yollarını seçme hakkını sorgulamak için Moskova'ya katıldı. Bu hepimiz için ciddi bir meydan okuma" dedi.