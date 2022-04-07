Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220407/netflixten-zam-yaniti-ama-bir-sor-neden-1055378132.html
Netflix'ten zam yanıtı: Ama bir sor neden?
Netflix'ten zam yanıtı: Ama bir sor neden?
Netflix, üyelik ücretine yapılan zamma tepki gösteren bir kullanıcısına "Ama bir sor neden?" yanıtını verdi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T10:49+0300
2022-04-07T10:53+0300
yaşam
netflix
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044323344_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_f3610c93bf6c999f829762f67affe58c.jpg
Türkiye fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 ila 42 oranında artıran Netflix, bir kullanıcının zamma tepki göstermesi üzerine "Ama bir sor neden?" ifadelerini kullandı.Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından bir kullanıcının "Netflixcim zam yapacağın söyleniyor doğru mu???? Lütfen asparagas haber olsun" yorumuna yazılan cevapta, "Duydukların doğru, ama bir sor neden? Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220405/netflix-turkiyede-fiyatlara-zam-geldi-1055316553.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044323344_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5be530a424538386ad76da7665c05e64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, zam

Netflix'ten zam yanıtı: Ama bir sor neden?

10:49 07.04.2022 (güncellendi: 10:53 07.04.2022)
© REUTERS / Mike BlakeNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Mike Blake
Abone olTelegram
Netflix, üyelik ücretine yapılan zamma tepki gösteren bir kullanıcısına "Ama bir sor neden?" yanıtını verdi.
Türkiye fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 ila 42 oranında artıran Netflix, bir kullanıcının zamma tepki göstermesi üzerine "Ama bir sor neden?" ifadelerini kullandı.
Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından bir kullanıcının "Netflixcim zam yapacağın söyleniyor doğru mu???? Lütfen asparagas haber olsun" yorumuna yazılan cevapta, "Duydukların doğru, ama bir sor neden? Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM" denildi.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
EKONOMİ
Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi
5 Nisan, 09:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала