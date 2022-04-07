https://tr.sputniknews.com/20220407/netflixten-zam-yaniti-ama-bir-sor-neden-1055378132.html
Netflix'ten zam yanıtı: Ama bir sor neden?
Netflix'ten zam yanıtı: Ama bir sor neden?
Netflix, üyelik ücretine yapılan zamma tepki gösteren bir kullanıcısına "Ama bir sor neden?" yanıtını verdi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T10:49+0300
2022-04-07T10:49+0300
2022-04-07T10:53+0300
yaşam
netflix
zam
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Türkiye fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 ila 42 oranında artıran Netflix, bir kullanıcının zamma tepki göstermesi üzerine "Ama bir sor neden?" ifadelerini kullandı.Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından bir kullanıcının "Netflixcim zam yapacağın söyleniyor doğru mu???? Lütfen asparagas haber olsun" yorumuna yazılan cevapta, "Duydukların doğru, ama bir sor neden? Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220405/netflix-turkiyede-fiyatlara-zam-geldi-1055316553.html
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netflix, zam
Netflix'ten zam yanıtı: Ama bir sor neden?
10:49 07.04.2022 (güncellendi: 10:53 07.04.2022) Abone ol
Netflix, üyelik ücretine yapılan zamma tepki gösteren bir kullanıcısına "Ama bir sor neden?" yanıtını verdi.
Türkiye fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 ila 42 oranında artıran Netflix, bir kullanıcının zamma tepki göstermesi üzerine "Ama bir sor neden?" ifadelerini kullandı.
Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından bir kullanıcının "Netflixcim zam yapacağın söyleniyor doğru mu???? Lütfen asparagas haber olsun" yorumuna yazılan cevapta, "Duydukların doğru, ama bir sor neden? Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM" denildi.