https://tr.sputniknews.com/20220407/netflixten-zam-yaniti-ama-bir-sor-neden-1055378132.html

Netflix'ten zam yanıtı: Ama bir sor neden?

Netflix'ten zam yanıtı: Ama bir sor neden?

Netflix, üyelik ücretine yapılan zamma tepki gösteren bir kullanıcısına "Ama bir sor neden?" yanıtını verdi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T10:49+0300

2022-04-07T10:49+0300

2022-04-07T10:53+0300

yaşam

netflix

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044323344_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_f3610c93bf6c999f829762f67affe58c.jpg

Türkiye fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 ila 42 oranında artıran Netflix, bir kullanıcının zamma tepki göstermesi üzerine "Ama bir sor neden?" ifadelerini kullandı.Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından bir kullanıcının "Netflixcim zam yapacağın söyleniyor doğru mu???? Lütfen asparagas haber olsun" yorumuna yazılan cevapta, "Duydukların doğru, ama bir sor neden? Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220405/netflix-turkiyede-fiyatlara-zam-geldi-1055316553.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, zam