New York'ta evsiz kampları kaldırılıyor
02:24 07.04.2022 (güncellendi: 02:31 07.04.2022)
© AANew York'ta evsiz kampları kaldırılıyor
© AA
New York'ta Belediye Başkanı Eric Adams'ın şehirdeki evsiz kamplarının kaldırılması için güvenlik güçlerine yetki vermesinin ardından evsizler, kaldırımlarda yaşadıkları çadırlarıyla protesto gösterisi düzenledi.
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD'de yaklaşık 580 bin insan, sokakta yaşıyor. Ülkede en büyük evsiz nüfusa 80 bin kişi ile New York, 65 bin kişi ile Los Angeles ev sahipliği yaparken ülke siyasetinin kalbi konumundaki başkent Washington DC'de de yaklaşık 7-8 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.
New York'ta Belediye Başkanı Eric Adams'ın şehirdeki evsiz kamplarının kaldırılması için güvenlik güçlerine yetki vermesinin ardından bugün East Village mahallesinde 5 kişi gözaltına alındı.
3 Mart ile 12 Mart tarihleri arasında evsizlere yönelik gerçekleşen silahlı saldırılarda 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıların 3'ü Washington'da, 2'si New York'taki metro istasyonlarından birinde gerçekleşmişti.
Bunun üstüne New York metrosunda işlenen suçlarla ilişkilendirilen evsizlere yönelik yeni tedbirler getirildi.
New York'ta Belediye Başkanı Eric Adams'ın şehirdeki evsiz kamplarının kaldırılması için güvenlik güçlerine yetki vermesinin ardından bugün East Village mahallesinde 5 kişi gözaltına alındı.
3 Mart ile 12 Mart tarihleri arasında evsizlere yönelik gerçekleşen silahlı saldırılarda 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıların 3'ü Washington'da, 2'si New York'taki metro istasyonlarından birinde gerçekleşmişti.
Bunun üstüne New York metrosunda işlenen suçlarla ilişkilendirilen evsizlere yönelik yeni tedbirler getirildi.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, metroya binen evsizlerin artık her hattın sonunda güvenlik güçleri tarafından trenden ayrılmaya zorlanacağını, evsizlerin metro vagonlarında uyumasına, barınmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.