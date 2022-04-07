https://tr.sputniknews.com/20220407/peskov-ukraynadaki-operasyonun-onumuzdeki-gunlerde-sona-ermesini-umuyoruz-1055394734.html
Peskov: Ukrayna'daki operasyonun önümüzdeki günlerde sona ermesini umuyoruz
Peskov: Ukrayna'daki operasyonun önümüzdeki günlerde sona ermesini umuyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun önümüzdeki günlerde veya yakın gelecekte hedeflerine ulaşmasını ya da... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T19:51+0300
2022-04-07T19:51+0300
2022-04-07T20:20+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna krizi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054129928_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_633606768d509f20e8738ea13cfef302.jpg
Sky News televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun önümüzdeki günlerde veya yakın gelecekte hedeflerine ulaşmasını ya da müzakereler yoluyla sona ermesini umduğunu söyledi.‘Rusya, Ukrayna'daki tüm suçların tarafsız bir şekilde soruşturulmasıyla ilgileniyor’Ukrayna’da işlenen suçların soruşturulmasında işbirliği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya’nın tüm suçlar ile ilgili bağımsız ve objektif soruşturma yapılmasıyla ilgilendiğini kaydetti. ‘Operasyon diplomasi yoluyla sona erebilir, bu Ukrayna’nın pozisyonuna bağlı’Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'daki operasyonun diplomasi yoluyla sona erebileceğini, bunun Ukrayna'nın pozisyonuna ve Rusya'nın koşullarını kabul etmesine bağlı olduğunu ifade etti.Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesi için konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğuna dikkat çeken Peskov, “(Rusya’nın Kiev ve Çernigov’da askeri aktivitelerini azaltması), Rusya’nın müzakerelerin devam etmesi için gerçekten konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğunu göstermeye yönelik bir iyi niyet jestiydi” vurgusunu yaptı. ‘Operasyonun hedeflerinden biri Üçüncü Dünya Savaşı tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır’Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun hedeflerinden bir tanesinin, nükleer silahlara sahip NATO ülkelerine karşı dahil olmak üzere Üçüncü Dünya Savaşı tehdidinin ortadan kaldırılması olduğunu söyleyen Peskov, şöyle konuştu:
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054129928_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_40e58fb9d37886eb631f378f3a75cfb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, ukrayna krizi, ukrayna
Peskov: Ukrayna'daki operasyonun önümüzdeki günlerde sona ermesini umuyoruz
19:51 07.04.2022 (güncellendi: 20:20 07.04.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun önümüzdeki günlerde veya yakın gelecekte hedeflerine ulaşmasını ya da müzakereler yoluyla sona ermesini umduğunu belirtti.
Sky News televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun önümüzdeki günlerde veya yakın gelecekte hedeflerine ulaşmasını ya da müzakereler yoluyla sona ermesini umduğunu söyledi.
‘Rusya, Ukrayna'daki tüm suçların tarafsız bir şekilde soruşturulmasıyla ilgileniyor’
Ukrayna’da işlenen suçların soruşturulmasında işbirliği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya’nın tüm suçlar ile ilgili bağımsız ve objektif soruşturma yapılmasıyla ilgilendiğini kaydetti.
‘Operasyon diplomasi yoluyla sona erebilir, bu Ukrayna’nın pozisyonuna bağlı’
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'daki operasyonun diplomasi yoluyla sona erebileceğini, bunun Ukrayna'nın pozisyonuna ve Rusya'nın koşullarını kabul etmesine bağlı olduğunu ifade etti.
Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesi için konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğuna dikkat çeken Peskov, “(Rusya’nın Kiev ve Çernigov’da askeri aktivitelerini azaltması), Rusya’nın müzakerelerin devam etmesi için gerçekten konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğunu göstermeye yönelik bir iyi niyet jestiydi” vurgusunu yaptı.
‘Operasyonun hedeflerinden biri Üçüncü Dünya Savaşı tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır’
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun hedeflerinden bir tanesinin, nükleer silahlara sahip NATO ülkelerine karşı dahil olmak üzere Üçüncü Dünya Savaşı tehdidinin ortadan kaldırılması olduğunu söyleyen Peskov, şöyle konuştu:
“Bir NATO üyesi olan Ukrayna'nın Kırım'ın dönüşü düşüncesiyle Rusya’ya ve Kırım'a saldırdığı bir durum düşünün. Nükleer silahları olan NATO ülkeleri, NATO Şartı'nın 5. Maddesini uygulayarak Ukrayna'yı savunmak durumunda olacaktı, bir Üçüncü Dünya Savaşı olabilirdi. Şu anda yapılan, bizi böyle bir savaşın olası tüm tehdidinden korumaktır.”