https://tr.sputniknews.com/20220407/peskov-ukraynadaki-operasyonun-onumuzdeki-gunlerde-sona-ermesini-umuyoruz-1055394734.html

Peskov: Ukrayna'daki operasyonun önümüzdeki günlerde sona ermesini umuyoruz

Peskov: Ukrayna'daki operasyonun önümüzdeki günlerde sona ermesini umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun önümüzdeki günlerde veya yakın gelecekte hedeflerine ulaşmasını ya da... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T19:51+0300

2022-04-07T19:51+0300

2022-04-07T20:20+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

ukrayna krizi

ukrayna

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Sky News televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun önümüzdeki günlerde veya yakın gelecekte hedeflerine ulaşmasını ya da müzakereler yoluyla sona ermesini umduğunu söyledi.‘Rusya, Ukrayna'daki tüm suçların tarafsız bir şekilde soruşturulmasıyla ilgileniyor’Ukrayna’da işlenen suçların soruşturulmasında işbirliği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya’nın tüm suçlar ile ilgili bağımsız ve objektif soruşturma yapılmasıyla ilgilendiğini kaydetti. ‘Operasyon diplomasi yoluyla sona erebilir, bu Ukrayna’nın pozisyonuna bağlı’Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'daki operasyonun diplomasi yoluyla sona erebileceğini, bunun Ukrayna'nın pozisyonuna ve Rusya'nın koşullarını kabul etmesine bağlı olduğunu ifade etti.Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesi için konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğuna dikkat çeken Peskov, “(Rusya’nın Kiev ve Çernigov’da askeri aktivitelerini azaltması), Rusya’nın müzakerelerin devam etmesi için gerçekten konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğunu göstermeye yönelik bir iyi niyet jestiydi” vurgusunu yaptı. ‘Operasyonun hedeflerinden biri Üçüncü Dünya Savaşı tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır’Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun hedeflerinden bir tanesinin, nükleer silahlara sahip NATO ülkelerine karşı dahil olmak üzere Üçüncü Dünya Savaşı tehdidinin ortadan kaldırılması olduğunu söyleyen Peskov, şöyle konuştu:

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